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    首頁 > 生活

    台南狼教練涉侵害4學童起訴 教育局開鍘終身解聘

    2026/05/08 20:00 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市教育局。（記者洪瑞琴攝）

    台南市教育局。（記者洪瑞琴攝）

    台南某國中田徑隊翁姓教練涉嫌長期利用訓練與比賽機會，對4名女學生進行不當侵害，台南地檢署日前偵結起訴，並請求法院從重量刑。教育局今天指出，已對翁姓教練作成終身解聘處分。

    教育局表示，該案學校於2024年接獲畢業學生反映，就學期間疑遭翁姓田徑教練性騷擾及侵害後，立即依性別平等教育法啟動校安通報、社政通報、性平調查及相關清查程序。經學校針對相關年度學生進行問卷清查，共發放239份問卷，統計確認有4名學生反映曾受侵害；後續經性平程序調查認定，已對翁姓教練作成終身解聘處分，並於去（2025）年1月10日將調查報告完整函送社會局，並主動通報地檢署依法偵辦。

    教育局重申，對任何教育人員，包括教練、師長或在校園工作人員，只要有侵害學生身心安全之行為，市府一律會以零容忍的態度查處並嚴懲，以守護學生的安全為首要，後續將持續督導學校落實性平事件的通報、調查、被害人保護與輔導支持，並全力配合司法偵辦，嚴懲不法。

    據了解，該名教練涉嫌於2006年至2018年間，利用訓練、比賽及外宿期間，刻意製造與學生獨處機會，於校內器材室、新營體育場廁所、外地訓練與比賽住宿地點及其住處等場所，對4名少女多次進行不當侵害行為。

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