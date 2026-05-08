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    首頁 > 生活

    停工27年再活化！解決火車站前機車違停 斗南廣停5停車場擊鼓開工

    2026/05/08 19:03 記者黃淑莉／雲林報導
    斗南火車站前廣停5立體停車場活化工程，今由縣長張麗善等人以擊鼓方式宣示開工，預計明年3月完工。（記者黃淑莉攝）

    斗南火車站前廣停5立體停車場活化工程，今由縣長張麗善等人以擊鼓方式宣示開工，預計明年3月完工。（記者黃淑莉攝）

    斗南火車站前廣停5立體停車場活化工程今（8）日開工，預計明年3月完工，可增加343個機車停車格，改善斗南火車站前機車違停亂象。

    今天開工祈福由縣長張麗善主持，交通工務局長汪令堯進行工程簡報，議員蔡東富、簡慈坊、顏忠義、王秋足及斗南鎮長沈暉勛、地方多位民代、里長都與會，今天沒有執鏟而是以擊鼓宣示開工。

    張麗善指出，斗南廣停5立體停車場是由中央規劃，1999年興建，因地方質疑停車場破壞火車站景觀抗爭，工程停工至今27年，荒廢的地下空間還嚴重積水，在地鄉親多次向民代爭取，希望廣停5能活化，解決火車站前機車、汽車停車位一位難求問題。

    汪令堯表示，廣停5停車場活化工程從2020年推動至今，因地下室浮動水面產生漏水、淹水問題，需長時間監測確定安全，才能進一步辦理設計，加上多次流標，終於順利動工，針對地下滲水問題採灌注CLSM及混凝土方式解決。

    張麗善說，配合地面廣場景觀工程及專業停車設備，地下一樓改建為機車停車場，規劃343席機車停車格、無障礙6席，所需總經費1億3000萬元全由縣府自籌，完成後除可以紓解機車停車亂象，也重新整理景觀，提高地方使用效率。

    斗南火車站前廣停5立體停車場活化工程預計明年完工，可解決站前機車違停亂象。（記者黃淑莉攝）

    斗南火車站前廣停5立體停車場活化工程預計明年完工，可解決站前機車違停亂象。（記者黃淑莉攝）

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