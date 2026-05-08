高雄海味對接科技大廠 商洽會開創新商機

「魚社長」負責人蘇德威（左）面對面向採購代表說明產品製作流程與特色。（高市海洋局提供）

高市海洋局今（8）日下午在鳳山行政中心舉辦「高雄海味媒合商洽會」，為高雄優質水產對接科技業、重工業指標與餐飲體系，期能讓科技大廠與指標企業在採購員工餐點或秋節禮品時，能直接對接最鮮美的在地資源。

海洋局媒合在地 18 家「高雄海味」業者與包含科技大廠、重工業指標及知名連鎖餐飲在內的 11 家需求單位直接對話，包括全球科技大廠以及中鋼、台船、中油。此外，高雄翰品酒店、福華大飯店、林皇宮、藍帶廚藝學院及內門總舖師阿翔師等單位，皆派員到場尋求優質水產。

請繼續往下閱讀...

海洋局則精選了 18 家最具代表性的在地水產品商家，包括梓官、高雄、興達港等區漁會，以及得意中華、珍福食品、樂活鮮美家、魚社長、天時福、安心漁、鮪軒貿易、宏裕行等優質水產加工業者。這些業者帶來了從新鮮真空包裝的團膳用魚片、鱸魚丁、石斑魚塊，到精緻的烏魚子禮盒、龍虎斑炊粉鍋及各式創意魷魚絲組合禮盒等等，展現高雄水產從食材到禮品的完整產業鏈優勢。

海洋局局長石慶豐表示，這場商洽會僅是合作的開端，未來海洋局將持續輔導業者提升品質，並追蹤後續媒合成效，未來將不定期舉辦類似的媒合活動，協助漁業者掌握大廠的食材規格與包裝需求，建立長期且穩定的供應關係，讓更多人能品嚐到來自高雄的頂級海味。

「高雄海味」業者向知名科技大廠及指標企業採購單位介紹精緻的水產伴手禮與團膳食材。（高市海洋局提供）

海洋局局長石慶豐（後排中）舉辦商洽會，讓科技業、重工業指標、餐飲業與高雄海味對接。（高市海洋局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法