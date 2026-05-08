大直典華晚宴驚爆老鼠亂竄 衛生局稽查還發現蟑螂

北市衛生局前往稽查雖未發現老鼠，不過在廚房內部卻驚見蟑螂。（北市衛生局提供）

北市不少民眾在街道、公園直擊老鼠蹤跡，連中山區「大直典華」婚宴會館也淪陷，昨晚爆出宴席間、老鼠亂竄，賓客嚇到抬腳、尖叫，業者今（8日）發聲明致歉，表示當晚已全面清消。不過，衛生局前往稽查雖未發現老鼠，廚房內部卻驚見蟑螂，並以工作區設備不潔等3項缺失，要求限期改善，屆期複查仍不符規定，最高可處2億元罰鍰。

有網友在Threads分享影片，昨天晚間有公司在大直典華婚宴館舉辦晚宴，席間有老鼠竄出，眾人嚇壞紛紛抬起、尖叫，台北市長蔣萬安今天受訪也表示，正式啟動台北市12個行政區全面大清消，「就從中山區開始」，並要求請產業局、衛生局、環保局到現場，以及會要求業者做好整體環境衛生。

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衛生局指出，已派員前往現場針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，現場未見老鼠出沒之情事。不過查獲三項缺失，包含第一，5樓與6樓廚房發現有病媒痕跡、第二，6樓廚房工作區上方設備不潔、第三，2樓及3樓廚房發現員工私人物品未專區放置。

衛生局表示，責令業者在115年5月11日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，依食品安全衛生管理法第8條第1項及同法第44條第1項處處6萬到2億元罰鍰。現場已輔導業者進行滅鼠作業時要注意鼠餌汙染環境之風險，另業者表示已請清消廠商加強防治，及自我檢視及控管。

廚房發現員工私人物品未專區放置。（北市衛生局提供）

6樓廚房工作區上方設備不潔。（北市衛生局提供）

北市衛生局前往稽查未發現老鼠，不過在廚房內部卻驚見蟑螂。（北市衛生局提供）

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