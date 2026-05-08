環境部與海委會「陸海聯手｣ 合作監管塑膠微粒

海委會主委管碧玲（左4）與環境部長彭啓明（右4）共同宣誓「陸海聯手」，要建構塑膠微粒的監測管制防線。（記者吳柏軒攝）

塑膠微粒不只對海洋、河川等環境造成污染，許多動物實驗也證實對動物器官、組織等危害，人體研究也逐步展開暴露風險評估。面對此新興危害，環境部、海委會今（8日）「陸海聯手」，要建構塑膠微粒的監測管制防線，包含以法律制定產品禁用塑膠，或塑膠再生粒料占比等。

環境部化學署長蔡孟裕表示，「資源循環推動法」、「廢棄物清理法」刻正修法，將從源頭管理並讓塑膠成為再利用的一環；飲用水則持續監測，如去年37座淨水場有29座完全未檢出塑膠微粒，代表國內淨水程序有效；也跨部會推動「向海致敬」計畫推動海岸清潔，未來將規劃輪胎磨耗管制、評估塑膠產品禁用範圍等。

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海委會海保署長陸曉筠則說，海洋塑膠對生態構成嚴重威脅，每年持續調查全台主要河川口的海水及生物體微塑膠，建立科學分析，如發現海域生物體內主要是塑膠纖維，也協助國際建構全球微型塑膠分佈地圖，亦召募潛水員、環保艦隊等擴大清除海廢及海漂垃圾，並串接海廢再生聯盟推出相關產品。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯表示，多數塑膠微粒是透過河川再流入大海，且除了海表層，也會進入海底沉積物，因塑膠纖維可能吸附有機物，形成海中生物的食物來源，盼推動生產者責任來達到減塑環保成效。

台灣大學環境與職業健康科學研究所教授鄭尊仁也說，塑膠微粒在毒理學的動物實驗有許多研究，包含進入體內如呼吸道、腸胃等器官，也可能引發血糖、失智、不孕早產等，人體危害研究尚待更多投入，但我們不能再等，要以行動來愛地球，同時也能愛護身體健康。

宜蘭縣立岳明國民中小學校長黃建榮則分享，長期推動海洋教育與海廢調查行動，讓師生駕船繞行全台撈海廢，同時更協助相關海洋微塑膠科學實驗，實踐海洋永續教育。

海委會主委管碧玲也指出，微塑膠已進入整個地球循環系統，更提到如香菸濾嘴也是塑膠，全球每年約6兆支被丟棄造成環境危害，非單一部門可解決，需跨部會攜手，從塑膠源頭減量、檢測、攔截到資源循環等，這次跟環境部合作，從陸域到海域，讓政策不斷裂、資源不分散。

環境部長彭啓明表示，塑膠微粒的影響在全世界發生，大海則幫人類承擔了一切，未來包含透過法規直接要求塑膠製品的再生粒料須達2到3成，過去也推動化妝用禁用塑膠微粒等，後續也將引進日本「運動撿垃圾」行動，讓台灣更好。

為採樣或清除海漂垃圾，可透過「蝠魟網」來加以收集。（記者吳柏軒攝）

海洋塑膠廢棄物會污染環境，但透過回收再利用，可製成許多產品，如公事包、鑰匙扣、收納袋等，實現資源循環。（記者吳柏軒攝）

廢棄漁網會淪為污染海洋的塑膠廢棄物，並可能分解成塑膠微粒，但可透過收集再利用，成為新的海廢再生產品。（記者吳柏軒攝）

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