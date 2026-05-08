盧秀燕宣布啟動「台中NO鼠」計畫

「台中NO鼠」計畫啟動，經發局在市場等營業場所消毒。（台中市政府提供）

雙北均傳漢他病毒感染個案，台北出現「安鼠之亂」，台中市長盧秀燕宣布即日起啟動「台中NO鼠」計畫，即日起至20日止，各區清潔隊優先加強市場與商圈側溝巡檢清疏，必要時搭配化學防治等，全面防堵鼠患。

市府表示，台中近2年皆無漢他病毒疫情，面對夏季高溫及病媒活動風險增加，盧秀燕召開跨局處會議宣布啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，動員衛生、環保、經發、民政、都發、建設、水利、農業及教育等9大局處，加強防鼠患。

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包括環保局自即日起至5月20日止，各區清潔隊優先加強市場與商圈側溝巡檢清疏，必要時搭配化學防治，另也與經發局執行大型場域跨局處聯合稽查，並函文台鐵、港口及國軍等單位共同強化環境管理。

經發局則鎖定全市40處公有市場、14處民有市場及夜市、商圈等共114處場域，即日起進行專案防治，重點包含加強營業環境清消、排水溝清理、垃圾暫存區整頓及孔洞填補，降低鼠類棲息風險。

民政局則已邀集29區區長召開防範會議，動員全市625里環保志工隊辦理大掃除，針對社區環境死角加強清理在工地及公共空間部分，都發局則要求工地落實廚餘不外露、建材墊高等措施，並研擬拆除工程防鼠新制；建設局則針對所屬工地與公園綠地，加強清消及排水巡檢，並強化垃圾清運及棲地管理。

此外，水利局加強下水道清淤與清消作業，農業局則函請各公所與產銷班，強化畜牧場消毒及生物安全措施，教育局也同步要求各級學校加強營膳場所病媒防治與環境消毒。

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