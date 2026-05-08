再忍一天！週日母親節雨少、北東回暖 這天起又變天

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

再忍一天天氣不穩！中央氣象署預報，明天仍受到東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部還有局部較大雨勢，但週日（10日）白天起東北季風減弱、北東回暖，下週三（13日）起天氣又會不穩定。

氣象署預報員賴欣國表示，明天東北季風迎風面地區仍有局部短暫陣雨，特別是東半部有局部較大雨勢，新竹以南天氣則較穩定、多雲到晴，但午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

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賴欣國說，週日白天起東北季風減弱，東半部及恆春半島轉為局部短暫陣雨，大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

賴欣國指出，下週一、二（11、12日）2天，環境吹的是較弱的東風或東南風，所以迎風面地區會有局部短暫陣雨或雷雨，包括東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

「下週三（13日）開始，環境會變得不穩定，原因是華南地區低壓帶建立起來了」，賴欣國說，這還不算是梅雨季節強降雨的滯留鋒面前兆，只是單純的華南低壓帶建立，但也會對台灣天氣造成一定影響。

他指出，下週三開始到下週五（13日到15日）期間，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，北部及中南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署也公布未來2週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（5月9日~5月15日）期中到第二週（5月16日~5月22日）期初，鋒面較為接近，各地降雨訊號略增，之後環境水氣減少，各地大致為多雲到晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

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