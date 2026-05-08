愛爾麗退費單要求「放棄訴訟」 新北市消保官介入協調後刪除

連鎖醫美診所「愛爾麗」傳偷拍，圖為新北市消保官與衛生局到各分店聯合稽查營運狀況與退費情形。（新北市消保官提供）

愛爾麗醫美診所針孔偷拍風波延燒，民眾陸續前往新北市板橋及永和分店要求對預付未進行的課程和療程退費，但是民眾不滿退款單載明不得請求其他賠償且要保密的條款，有民眾甚至自行刪除「放棄訴訟權利」及「不得求償」字眼，經新北市消費者保護官辦公室協調業者已同意刪除。

愛爾麗針孔偷拍案爆發後，引發曾到愛爾麗進行醫美的民眾、以及還有預付課程或療程未完成的消費者不滿，紛紛到分店要求退費；也有民眾認為，自己的預繳療程科目只有臉部，不擔心會受影響，選擇繼續療程。

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新北市政府府至今已接獲約76件消費申訴，消保官辦公室指出，業者在退款單上載明不能再請求其他的賠償，並要求保密的條款及違約金條款，引爆消費者不滿向市府投訴，其餘有民眾在律師指導下，自行塗銷刪除「放棄訴訟權利」及「不得求償」等字眼。

消保官獲悉後，主動介入向業者了解說明，消費者到診所進行醫美，有醫療疏失或取消預付課程是一回事，被偷拍、侵犯隱私是另一回事，兩者不能混為一談，倘若業者偷拍等情事確鑿、涉刑事責任，恐須連帶民事賠償；因此不能因為消費者預付課程退費，一併放棄對侵犯隱私權的責任與求償主張。

消保官辦公室表示，經與業者溝通協調後，業者同意修改退款單內容，刪除那些放棄訴訟相關條款，讓消費者盡快完成退費。

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