愛爾麗爆偷拍 台南市受理29件申訴、退費申請破百

台南市政府介入協助，維護消費者隱私與求償權利。（台南市法制處提供）

愛爾麗醫美診所爆針孔偷拍，台南市政府法制處說，截至今（8）日已受理相關消費爭議申訴29件，主要集中在業者未盡隱私保護義務，消費者普遍要求終止契約、全額退費，並主張因隱私疑遭侵害而請求損害賠償，預期申訴數量仍可能持續增加。

為掌握實際處理情形，消保官今天到台南市轄內3家分店查核退費進度。經統計，目前3家診所已受理114件退費申請。消保官當場要求業者確實履行「全額退費、不扣贈品、不收手續費」承諾，並不得以合約期限、兩年限制或要求轉課、轉讓等方式設下門檻，影響消費者權益。業者則回應，將依內部規定儘速完成退費程序。

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此外，針對部分消費者反映，業者在退費過程中要求簽署包含「放棄民刑事追訴權」或具保密性質的同意書，消保官也當場要求立即刪除相關不對等條款，強調此類內容已涉及不當限制消費者權利。並提醒民眾，若遇類似情況，應要求業者修正條款後再行簽署，以保障自身權益。

台南市長黃偉哲指出，醫美診所屬高度隱私場域，業者理應以最高標準確保顧客個資與隱私安全，市府絕不容忍任何侵害人格權的行為。已責成法制處全力協助民眾辦理退費與後續求償，確保消費與隱私權益獲得完整保障。

法制處進一步說明，消費者辦理退款，屬於原契約義務的履行，與因疑似偷拍所衍生的精神損害賠償或刑事責任，屬不同法律關係，民眾仍可依法另行主張權利。若在退費過程中遭遇不合理條件或阻撓，可撥打全國消費者服務專線1950，或向市府提出申訴，尋求協助。

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