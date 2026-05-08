中山大學護理系接軌台大 將合作共享師資、跨校授課

台大護理學系與中山大學護理學系簽署「教學及研究合作備忘錄」，推動師資流動、跨校授課與學術交流。（中山大學提供）

國立中山大學與國立台灣大學兩校護理系，今（8）日簽署「教學及研究合作備忘錄（MOU）」，推動師資流動、跨校授課與學術交流。未來中山大學護理學系學生，將可接軌台大等級的頂尖護理教育資源與師資能量，培育南台灣優質的護理人才。

依據備忘錄內容，雙方未來將積極推動研究所課程交流、教師互訪、跨校授課、學術研究合作、臨床實習場域共享及校友交流等合作事項，建立跨校教學與研究平台，促進護理教育資源整合。透過師資與課程合作，學生將有機會接觸更多元的臨床照護觀點與最新學術發展，強化專業實務與研究能力。

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中山與台大去年簽署教學及研究合約，並將協助高雄市立民生醫院升級轉型，此次再度簽署合作備忘錄，更深化兩校的合作與交流。中山大學副校長兼醫學院代理院長許博欽表示，透過與台大護理學系合作，將進一步提升中山大學護理教育與研究能量，培育符合未來醫療需求的新世代護理人才。

中山大學醫學院護理學系主任郭素娥則指出，此次合作除有助於同步提升雙方教學與研究品質，也將進一步強化南台灣醫療人才培育與臨床照護量能，讓南部學生在中山即可享有頂尖護理教育資源。

中山大學護理學系主任郭素娥（左起）、副校長兼醫學院代理院長許博欽、台大護理學系主任陳佳慧簽署兩系合作備忘錄。（中山大學提供）

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