週六桃園以北、東半部有雨 南部飆34度溫差大

週六東半部地區、桃園以北、恆春半島有局部短暫陣雨。（資料照）

週六（9日）受到東北季風影響，桃園以北及東半部有陣雨，溫度方面北部稍涼、高溫約25度左右，南部高溫則上看34度，日夜溫差明顯，外出或返鄉過母親節，請留心天氣變化。

中央氣象署預報，週六迎風面的東半部地區、桃園以北、恆春半島水氣仍多，有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

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溫度方面，北部及宜花稍涼，高溫約22至25度，中部及台東高溫約27至29度，南部高溫仍有30至34度，南來北往請留意溫度變化，至於夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東低溫約23、24度，早出晚歸請適時調整穿著。

離島天氣：澎湖陰天，22至24度；金門陰時多雲，18至23度；馬祖陰短暫陣雨，16至19度。

關於母親節與下週一天氣預報，天氣風險公司指出，週日台灣轉為偏南風型態，水氣減少，全台天氣逐漸回穩，北部白天氣溫回升至29度左右，中南部高溫約29至31度，僅山區午後因熱對流作用有局部短暫雨；下週一偏南風逐漸增強，加上午後熱對流發展，白天高溫顯著上升，北部與中部約29至30度，南部甚至可達31度，紫外線偏強，午後山區容易出現雷陣雨。

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紫外線指數方面，週六中南部地區指數偏高，尤其台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣達到過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週六東北季風影響，環境風場主要為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週六北部及宜花稍涼，高溫約22至25度，中部及台東高溫約27至29度，南部高溫仍有30至34度。（擷取自中央氣象署網站）

週六中南部地區紫外線指數偏高，台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣達到過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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