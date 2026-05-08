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    首頁 > 生活

    前立委曾蔡美佐住家遭毆受傷 北港朝天宮發聲明

    2026/05/08 17:53 記者黃淑莉／雲林報導
    曾蔡美佐（紅圈者）在一群混亂中被推倒在地，整個人痛苦蜷縮。（圖由讀者提供）

    曾蔡美佐（紅圈者）在一群混亂中被推倒在地，整個人痛苦蜷縮。（圖由讀者提供）

    前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐，7日凌晨4點多遭數十名白衣男闖入住家毆打，她和兒子曾維斌、在場友人共6名被打傷，曾蔡美佐住院觀察中。外傳這起暴力事件背後因素並不單純，網路社群甚至有自稱曾蔡美佐的孫子，質疑警方吃案。對此，朝天宮今天下午發出聲明，強調該起事件為民間個別事件，無關朝天宮活動及廟務運作。

    外傳該起暴力事件背後因素並不單純，甚至有人質疑警方吃案，也希望警方可以好好處理。北港警分局強調，指控與事實不相符，該案發生後即依法受理，並依規定報請雲林地檢署指揮偵辦，昨天循線續拘提10人到案，不只縣警察局極表重視，甚至連警政署都關切，今天又拘提10名被告到案，陸續偵訊中。

    朝天宮下午在臉書粉絲頁發出聲明，指本次衝突事件發生時正值媽祖遶境期間，相關情形屬民間個別事件，無關於本宮活動及廟務運作。

    北港朝天宮一向秉持媽祖慈悲、和諧之精神辦理各項宗教活動，所有參與遶境之信眾，皆是媽祖的子民與信徒。本宮不樂見任何衝突或誤解發生，也呼籲各界以理性、平和態度看待相關事件，避免只看標題或片段引導而過度渲染造成錯誤連結，影響宗教盛事之本意。

    北港迎媽祖活動能夠順利圓滿，仰賴十方善信、工作人員與各界共同協助。本宮再次感謝各界關心，並祈願媽祖庇佑，風調雨順、平安喜樂。

    北港朝天宮緊急在臉書粉專發表聲明。（擷取自朝天宮粉專）

    北港朝天宮緊急在臉書粉專發表聲明。（擷取自朝天宮粉專）

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