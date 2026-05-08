小確幸來了！花蓮3鄉鎮發振興禮金 鳳林鎮代會通過8月發3000元

鳳林鎮代表會今天三讀通過振興禮金條例，8月每人發3000元。（鳳林鎮公所提供）

中央的普發1萬元上月底領取截止，不過，花蓮縣連年地震、堰塞湖災影響地方產業，今年陸續有富里鄉、壽豐鄉及鳳林鎮加碼地方振興禮金，今天最新消息是，鳳林鎮代表會上午定期會通過禮金自治條例，預計8月發放，每人3000元。

花蓮縣宣布要發禮金的鄉鎮共有3個，最早宣布的富里鄉預計每人發3000元，19日到24日發放，資格是去年底前設籍富里鄉；壽豐鄉則是上月宣布要發2000元振興關懷金，預計23日起發放到29日，領取地點在壽豐鄉公所。

請繼續往下閱讀...

至於鳳林鎮，鎮公所上週將禮金發放的自治條例送入鎮代會定期大會，鎮民代表會定期大會今天最後一天，三讀通過「花蓮縣鳳林鎮馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金發放自治條例」，金額也從上週傳出的2000元，加碼到3000元。

鳳林鎮長林建平說，去年馬太鞍溪洪災也波及鳳林鎮，造成長橋里淹水，每人3000元振興經濟禮金，以戶為單位發放，最快8月鎮民可就近到各里辦公處領取，今天也很感謝與會代表們一致支持。

鳳林鎮民代表會主席龍春文說，鎮公所自治條例草案原版是2000元，以3月31日完成設籍為發放基準點，為了讓鄉親更有感，在鎮公所財政運作許可前提下，代表會提出發放條例修正案，設籍時間基準點也延至4月30日，每人發放金額調升至3000元。

林建平指出，本案完成三讀程序後，還得送花蓮縣政府備查，並納入追加減預算辦理，待鳳林鎮民代表會通過追加減預算後，最快8月份即可展開發放作業，依4月份鳳林鎮人口數1萬0072人計算，預估發放總金額約3千多萬元，屆時將發送通知單給戶長至各里辦公室領取，預計會在1星期內發放完畢。

壽豐鄉公所本月發放振興禮金，今天宣布的鳳林鎮預計8月發放。（壽豐鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法