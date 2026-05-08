台水五區處模範勞工表揚大會 黃敏惠送200朵康乃馨

第五區管理處處長謝素娟（左至右）、台水董事長李嘉榮、台水工會理事長林文裕，向模範勞工致謝。（記者丁偉杰攝）

光輝5月，台灣自來水公司第五區管理處今天舉行「2026年模範勞工表揚大會」，對長期在城市建設背後付出、穩定供水的勞工致意，適逢母親節前夕，嘉義市長黃敏惠出席大會，準備200朵康乃馨贈送在場模範勞工與家屬，讓表揚活動更溫暖動人。

今天表揚大會，台水董事長李嘉榮、五區處長謝素娟、工會理事長林文裕等人出席頒獎，黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏、台水工會總會理事長董季琪等人到場共襄盛舉，黃敏惠、陳姿妏並準備精美紀念品向台水基層人員致謝及鼓勵。

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李嘉榮說，基層人員無論頭頂烈日或颳風下雨，始終在第一線守護，是公司最珍貴資產，更是讓區域用水穩定、民眾安心的核心力量。

本次大會在謝素娟處長與五區工會林文裕理事長共同見證下進行，邀請台水工會總會理事長董季琪、嘉義市長黃敏惠及市議長陳姿妏蒞臨。黃市長與陳議長為勉勵本公司模範勞工的傑出貢獻，特別貼心準備並致贈精美紀念品給出席的每一位模範勞工。此外，適逢母親節將至，黃市長更在現場親手送出 200 朵康乃馨，溫馨祝福所有同仁與家屬母親節快樂，讓表揚活動洋溢著感人且溫暖的氛圍。

台水五區處說，基層人員參與2025城鎮韌性演習獲得中央與地方評核為優等，且面對極端氣候抗旱、風災侵襲等考驗，機動調度水源，冒雨搶修管線；嚴謹的淨水處理與管線汰換工程，政府施工查核獲甲等肯定；在社區與民眾溝通降低施工不便，傳承水務經驗，將持續用職人精神，讓雲嘉地區民生品質穩定中發展。

台水五區處舉行模範勞工表揚大會，肯定並感謝基層勞工的貢獻。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠（右四）出席台水五區處模範勞工表揚活動。（記者丁偉杰攝）

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