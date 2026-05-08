將患者舒適視為重點 安寧專業護理師陳宜君難忘一段「玫瑰之約」

新北市護理傑出獎得主、耕莘醫院護理師陳宜君（右三）致力於安寧專業，提升個案在熟悉環境善終比例至74％。（記者黃子暘攝）

5月12日是國際護師節，為感謝白衣天使，新北市長侯友宜今（8）日與護理師、助產師相關公會表揚44位護理傑出獎得主，與102名優良護理人員。特殊貢獻獎得主、衛生福利部雙和醫院主任李秋桂深耕護理領域30多年，善用科技智慧轉型，大幅降低文書處理時間83％；護理傑出獎得主、耕莘醫院護理師陳宜君致力於安寧專業，提升個案在熟悉環境善終比例至74％，她印象最深刻的是一段玫瑰花的約定，將患者的舒適視為最重要目標。

陳宜君表示，她想學習末期照護，因此決定進入安寧病房服務，進去前就已調適好心態，不將患者的離世視為她護理的最終成果，而是在患者抵達生命終點之前，如何讓他們過得更舒適、安心。

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陳宜君說，她曾服務一位乳癌患者一、二年，陪伴對方的這段時間裡，更加理解患者心情，患者向她許願，希望離世後由她送上一朵玫瑰，她也與同事實現了這段玫瑰花之約。陳宜君感性表示，患者家屬有帶她去太平間見最後一面，「冰櫃拉開的那一剎那，心裡還是會有一種很酸的感覺」。

衛生局介紹，李秋桂在護理界深耕30餘年，引領智慧護理轉型，打造友善職場，建立動態人力監測機制，降低離職率，並大幅提升新進人員留職率，更善用科技，導入生成式交班及衛教自動生成等10項AI模組，讓護理人員能回歸「以人為本」的照護初衷。

侯友宜向護理人員致謝並指出，「護理不只是技術，更是一份對生命的承諾」，新北市是人口最多的縣市，面對急重症醫療需求增加與高齡化社會的挑戰，護理人員的專業與辛勞是社會最穩定的力量，也是患者、家屬在最脆弱時的依靠。

衛生局長陳潤秋說，頒獎單位透過評選推舉出在臨床照護或教學研究領域表現傑出、具有深遠影響力的典範人物，希望讓大眾看見他們的努力與價值。

新北市護理特殊貢獻獎得主、衛福部雙和醫院主任李秋桂深耕護理領域30多年，善用科技智慧轉型，大幅降低文書處理時間83％。（記者黃子暘攝）

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