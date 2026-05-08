「maine’e・鄒・回家」共作展開幕 中研院典藏半世紀鄒族文物重返阿里山部落

中研院民族學研究所第六屆共作展「maine’e・鄒・回家」今在阿里山鄉鄒族自然與文化中心開幕，展出典藏於中研院民族所博物館逾半世紀的珍貴文物。（中研院提供）

鄒族生活與工藝完整呈現！中研院民族所博物館辦理第六屆共作展「maine’e・鄒・回家」，展出典藏於中研院民族所博物館逾半世紀的珍貴文物，盼透過與部落族人的深度共作，讓文物的移動返鄉，再度連結人、文化與土地的關係，並以文化記憶豐富典藏文物的詮釋與內涵，促進鄒族工藝與生活智慧持續傳承與發展。

該展由民族所甫退休助研究員黃智慧，以及嘉義縣鄒族庫巴特富野社文化發展協會文化顧問鄭佩茜共同策展，並在鄒族各部落與阿里山鄉公所協力支持下完成。籌備3年期間，策展團隊帶著45件文物照片，走訪阿里山鄉9個部落文化健康站，向長輩請益文物的族語名稱、用途及回憶，讓文物詮釋回歸部落主導，並透過博物館的移動式展櫃，使文物更貼近部落，今起自11月8日在阿里山鄉鄒族自然與文化中心展出。

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中研院長廖俊智表示，中研院長期透過人類學、歷史、語言、考古等研究，整理並保存台灣多元族群的重要文化資產。民族所博物館典藏的文物，不只是研究資料，更承載著族群的生活經驗、工藝技術與文化記憶。藉由共作展，讓典藏回到部落，也是研究成果與族人共享的重要實踐。

中研院民族所所長周玉慧表示，自2017年起，民族所博物館推動文物返鄉共作展，此次邁入第六屆，持續與藏品來源的社群或團體合作，讓典藏文物回到原生文化脈絡中展示。其中「共作」就是透過族人、長輩與研究者的對話，補足典藏紀錄中未能完整呈現的文化意義，使文物成為連結世代、傳遞族群知識的重要媒介。

中研院說明，此次展覽精選中研院民族所於1950至1960年代蒐藏的鄒族文物，涵蓋服飾、生活器具以及蒐集當時所拍攝的老照片等，共規劃四大主題展區，包括「h'oyunsova ta fuengu：鄒族日常器物」，呈現族人運用自然資源製作生活器具的智慧；「yonghu ci i'ihosa：鄒族女性服飾文化」，展現女性服飾所蘊含的審美觀與文化意義；「psoebohngʉ ci ongko：鄒族男性服飾」，反映衣著代表的不同身份、榮耀與社會地位；「taotofsi'za：文化傳承」則展出部落長老們及汪榮華先生收藏的文物，彰顯學界與部落共作學習及文化延續的重要性。

本次特展，期盼透過與部落族人的深度共作，以文化記憶豐富典藏文物的詮釋與內涵，促進鄒族工藝與生活智慧持續傳承與發展。

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