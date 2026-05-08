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    首頁 > 生活

    台中大安港媽祖文化園區招商不佳 議員施志昌憂淪蚊子館

    2026/05/08 17:03 記者張軒哲／台中報導
    台中市議會交通地政委員會前往大安港媽祖園區考察。（記者張軒哲攝）

    台中市議會交通地政委員會前往大安港媽祖園區考察。（記者張軒哲攝）

    台中大安港媽祖文化園區媽祖雕像，將於9月底完成組裝，觀旅局去年原本規劃朝渡假飯店發展，但促參案三次招標都流標，市府將啟動短期自營活化。今（8日）議會交通地政委員會率團前往考察，有議員指出，媽祖園區避免淪為空有外殼的「蚊子館」，才是建設成功的關鍵。

    大安港媽祖文化園區10多年來一波數折，也屢次遭到質疑不應偏袒單一宗教，台中市府風管所指出，大安港媽祖園區景觀工程與媽祖雕像預計今年第三季完工，為年底登場的海線觀光季做足準備。

    市議員施志昌表示，大安港媽祖園區建設延宕多年，園區場館活化不佳，市府更應思考如何「有效活化」，整合周邊觀光資源並引進人流，帶動大安地區的實質經濟收益，避免淪為「蚊子館」。

    市議員楊典忠表示，台中市合併升格至今已16年，許多重大建設陸續完工後，卻接連出現營運效益不佳的問題，不僅影響市府委外經營收入，也未能有效帶動地方發展，如何提升重大建設後續營運與管理成效，已是當前台中市政府刻不容緩的責任，更是未來接任市長者一上任，就必須面對的重要課題。

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