媽祖進香文化登國門 桃機、松機「循香而行：媽祖的庇佑之路」開展

從文物展示到體驗小物，臺灣傳統信仰轉化為可帶走的文化記憶。（昇恆昌基金會提供）

昇恒昌基金會今天（8日）宣布，即日起，松山、桃園國際機場推出「循香而行：媽祖的庇佑之路」主題展覽，透過文物展示與信仰故事呈現，讓旅客在候機之際，彷彿置身進香隊伍之中，近距離感受台灣獨特的信仰文化與情感連結。

昇恒昌基金會說，「循香而行：媽祖的庇佑之路」以台灣重要民俗文化「媽祖進香」為核心主題，展覽內容除了介紹進香文化脈絡，透過照片、文物及流程說明，呈現進香活動的多元面貌，並參考包括苗栗白沙屯拱天宮徒步進香等具代表性的實踐形式，展現其不固定路線與身體力行的信仰精神，從多元視角詮釋台灣民間信仰文化。

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除了靜態展示，在桃園國際機場現場也設計互動體驗，讓旅客可以線上抽平安籤，只要在籤筒前默念對旅程的期許，抽出詩籤後，依號碼打開抽屜領取詩籤，或掃描QR Code查看內容，最後憑詩籤紙本或線上圖檔，還可到兌換媽祖聯名貼紙一張。

展覽由昇恆昌免稅商店旗下的財團法人昇恒昌基金會攜手機場舉辦，基金會長期推廣台灣藝術及文化，以提升台灣觀光為使命，每年在國際機場與港口統籌、舉辦上百場台灣多元文化活動，讓旅客在國門第一線更加認識台灣。

臺灣傳統信仰文化在國門。（昇恆昌基金會提供）

旅客駐足欣賞媽祖展示牆，透過圖文深入認識媽祖信仰與進香文化內涵。（昇恆昌基金會提供）

展覽以多元視角呈現台灣傳統信仰的進香文化，讓旅客在候機時也能深入認識台灣民間信仰。（昇恆昌基金會提供）

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