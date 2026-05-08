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    首頁 > 生活

    台中醫院護師節暖哭 40年護理師憶重症病患「拆彈人生」

    2026/05/08 17:06 記者蔡淑媛／台中報導
    台中醫院今表揚擔任護理師40年的徐瑪玲（左）與2年資歷就獲得衛福部頒發「閃亮新人獎」的涂治舜護理師。（台中醫院提供）

    台中醫院今表揚擔任護理師40年的徐瑪玲（左）與2年資歷就獲得衛福部頒發「閃亮新人獎」的涂治舜護理師。（台中醫院提供）

    國際護師節前夕，台中醫院今天慶祝護理師節，表揚27位就職滿10年到40年的資深優良護理師，有被稱為為國寶級護理師的徐瑪玲，以及擔任護理師2年就獲衛生福利部頒發「閃亮新人獎」的涂治舜。院長黃元德表示，護理人力不足是全台醫界困境，近年醫院努力補足人力，導入智慧科技為護理師分勞，「希望讓每位護理師準時上班、也能準時下班！」

    黃元德表示，台中醫院是可愛的大家庭，感謝護理師共同努力，讓130年歷史的醫院逐年成長，「台中醫院以你們為榮！」

    擔任護理師40年的徐瑪玲分享，當年父親突然胃出血，全家手足無措，毅然決定報考護專，就此開啟護理生涯，從外科病房、加護病房到護理科主任，她說，護理師是可以賺錢、又可以做功德的職業。

    徐瑪玲回憶，35年前曾在外科病房碰到一個全身插了8條引流管的重症病人，被稱為身上有8顆手榴彈，花上兩個月耐心、細心照顧，一一拆彈成功，讓患者平安健康出院。

    她說，當時患者每天看到她第一句話「看到妳上班我就安心了」，讓她至今依舊難忘，更以這句話提醒自己「把病人當作自己的親朋好友照顧，勿忘初衷！」也勉勵學弟妹，「護理師可以幫助別人，也可以照顧家人，是很棒的職業」，希望大家投入護理行列，為台灣更好的醫療品質共同努力。

    台中醫院今天提前慶祝護師節，擔任護理師40年的徐瑪玲（中）獲表揚。（台中醫院提供）

    台中醫院今天提前慶祝護師節，擔任護理師40年的徐瑪玲（中）獲表揚。（台中醫院提供）

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