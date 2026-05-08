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    首頁 > 生活

    搶救台鐵鳳山站人流 李雅靜提「類共構」串聯捷運站

    2026/05/08 16:45 記者葛祐豪／高雄報導
    台鐵鳳山火車站人潮稀落，市議員李雅靜（左三）今邀市府祕書長郭添貴（左二）會勘。（記者葛祐豪翻攝）

    台鐵鳳山火車站人潮稀落，市議員李雅靜（左三）今邀市府祕書長郭添貴（左二）會勘。（記者葛祐豪翻攝）

    台鐵鳳山火車站長期人潮稀落，市議員李雅靜今（8日）邀集市府團隊實地會勘，針對火車站「人流斷鏈」問題，提出以「類共構」打造地面連通廊道，串聯捷運鳳山站與台鐵鳳山站；市府秘書長郭添貴表示，初步評估方向可行，將進行專業評估，並提出具體規劃。

    李雅靜指出，台鐵鳳山火車站外觀氣派，但歷經多次招商失利後，長期人潮稀落，她認為問題關鍵在於當初規劃時，未納入完善共構系統，導致捷運與台鐵之間缺乏有效連結，形成人流「斷鏈」。

    李雅靜曾構想以地下連通道方式整合兩站，但經捷運局評估，因路線需穿越舊部落、出土空間不足及工程成本過高等因素，確定不可行。她這次轉而提出地面型「類共構」方案，改以打造具遮陽避雨功能的連通廊道，串聯捷運鳳山站與台鐵鳳山站。

    今天會勘路線從捷運鳳山站出發，行經中華街商圈，沿曹公圳河岸步行至鳳山火車站，全長約800公尺，步行時間約10分鐘。李雅靜建議，可在路線中選擇1至2處設置電動步道，減輕民眾步行負擔，提升通行意願，同時結合綠化景觀，營造友善步行環境，進一步將人流導入車站與商圈。

    李雅靜強調，捷運青線延伸至鳳山火車站仍需至少10年以上時間，短期內應優先解決兩站之間的銜接問題，「先把斷掉的地方接起來」，透過人流帶動商機，讓鳳山真正活絡起來。

    日前於都市計畫委員會業務報告中，李雅靜已向副市長林欽榮提出相關構想，獲得正面回應。林欽榮認同「類共構」概念，強調透過強化節點間連結，可同步帶動兩站發展，擴大整體效益。

    市府祕書長郭添貴今天則表示，經現地勘查後，初步認為方案具可行性，後續將責成相關局處進行專業評估，並研議具體執行方案。

    今天實地會勘中，李雅靜（中）提出以「類共構」概念打造地面連通廊道，串聯兩大交通節點。（記者葛祐豪翻攝）

    今天實地會勘中，李雅靜（中）提出以「類共構」概念打造地面連通廊道，串聯兩大交通節點。（記者葛祐豪翻攝）

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