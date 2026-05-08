台東博覽會快閃店桃機登場 旅客提前感受慢生活魅力

台東縣長饒慶鈴今日快閃現身桃園機場，為「2026台東博覽會」的首波宣傳活動暖場。（記者劉信德攝）

台東縣長饒慶鈴今日快閃現身桃園機場，為「2026台東博覽會」的首波宣傳活動暖場，此次台東縣政府於桃園國際機場第二航廈台灣好廣場推出「台東博覽會授權商品桃園機場快閃店」，展期至5月31日，希望讓國內外旅客在旅途中認識台東，為博覽會暖身。

饒慶鈴表示，2026台東博覽會將於7月3日至8月20日舉行，串聯9大展區、10大策展主題，匯聚23檔主題展覽與200場活動。她強調，博覽會將呈現台東多年來在土地、文化、產業與生活方式上的累積成果，並透過「慢經濟」的理念，讓地方特色轉化為品牌價值。

請繼續往下閱讀...

快閃店則是與采盟免稅店合作，展售台東紅烏龍、咖啡、點心、洛神、蜂蜜、辣醬及醋飲等商品，展售涵蓋在地風味、生活選物及文化工藝等多元品項，讓旅客感受台東的山海景致、人文故事與慢生活風格。現場也規劃琉璃與月桃手作體驗、台東好咖風味分享等互動體驗活動，讓民眾感受台東文化的細緻質地與生活溫度。

饒慶鈴表示，除了桃園機場的快閃店，5月期間還將在台東縣內五個地點與旅客見面，展出豐富的商品，並為7月3日至8月20日的台東博覽會暖身，誠摯邀請全國民眾一起走進台東、支持台東、認識台東，感受這片土地的多元魅力。

快閃店的推出，不僅讓旅客在旅途中就能體驗到台東的獨特魅力，也為2026台東博覽會預熱，期待屆時能吸引更多國內外遊客，深入了解台東的豐富文化與產業發展。

台東縣長饒慶鈴今日快閃現身桃園機場，為「2026台東博覽會」的首波宣傳活動暖場。（記者劉信德攝）

台東縣長饒慶鈴（右二）今日快閃現身桃園機場，與桃機董事長楊偉甫（左二）、采盟董事長古素琴（左一）一同為「2026台東博覽會」的首波宣傳揭開序幕。（記者劉信德攝）

台東縣長饒慶鈴今日快閃現身桃園機場，為「2026台東博覽會」的首波宣傳活動暖場。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法