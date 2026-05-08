因應北士科發展 社子捷運擬朝輕軌、中運量並存

輝達將進駐北士科T17、T18基地。（資料照）

輝達將進駐北士科，恐衝擊當地交通。國民黨籍市議員陳炳甫指出，社子輕軌規劃運量不足，恐難負荷未來需求，市府應重新檢討為中運量系統，進一步串聯市區路網。民進黨籍市議員陳賢蔚也關注社子輕軌與五泰輕軌規劃運量不同如何連接轉承？捷運局長鄭德發說，經評估輕軌難以負荷北士科運量需求，將朝中運量方向規劃；社子往北士科段評估尖峰不超過每小時5000人次，所以暫時維持輕軌，到福國路、承德路口再轉乘。

陳炳甫表示，今年2月的台北市捷運局「社子-士林-北投區輕軌路網辦理情形」報告中所規劃仍是每小時運輸量約僅2000至6000人次的輕軌低運量系統，不過市府評估光是北士科未來就業人口就可能達6萬人，加上天母地區、社子島及周邊生活圈人口與活動需求，輕軌規模明顯不足，依原方案推動，通車後恐馬上面臨運量飽和問題。

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陳賢蔚也關注北士科的大眾運輸，先前捷運局報告稱「蘆社大橋」要結合五泰、社子輕軌，中間如何介接？鄭德發表示，目前社子島到北士科評估尖峰時段每小時運量不到5000人次，這一段與五泰輕軌運量一致，但未來將規劃於福國路、承德路交叉口芝山站做轉乘中運量。

鄭德發說，因社子輕軌還有10年，現在規劃雙北合作等蘆社大橋蓋起來後，未來會有很多人流從五股、蘆洲、三重、新莊來，變成新的重要通勤路廊。

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