民眾愛犬誤食險喪命 劉品妡籲北市府公告鼠藥、鼠餌盒外觀

台北市第六選區（大安、文山）民進黨議員參選人劉品妡呼籲，市府應明確告知民眾現行鼠藥及鼠餌盒的樣式，以便飼主分辨。（劉品妡辦公室提供）

北市爆發鼠疫問題，不少民眾在公園直擊裸露在外的老鼠藥。台北市第六選區（大安、文山）民進黨議員參選人劉品妡表示，她接獲市民反映，帶愛犬在戶外散步期間，不慎誤食散落在地面的綠色顆粒狀鼠藥，緊急送醫搶救。劉品妡呼籲，站在守護市民與毛小孩安全的立場，市府應明確告知民眾現行鼠藥及鼠餌盒的樣式，以便飼主分辨。

劉品妡表示，有民眾帶著愛犬在戶外散步，豈料愛犬不慎誤食散落在地面的綠色顆粒狀鼠藥。飼主第一時間警覺並採取催吐措施，隨後將愛犬送往動物醫院就醫，注射解毒劑維他命K1後情況好轉。

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劉品妡指出，站在守護市民與毛小孩安全的立場，希望市府將「資訊透明化」應落實並主動公告公費老鼠藥的投放熱區；「樣式辨識化」應明確告知民眾現行鼠藥及鼠餌盒的樣式，以便飼主分辨。

劉品妡也說，希望透過透明的資訊揭露，能有效降低不必要的市政爭議，達成民眾、政府與動物安全的三贏局面。

民眾愛犬注射解毒劑維他命K1。（劉品妡辦公室提供）

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