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    首頁 > 生活

    議員提案全額補助長者健保費 嘉縣府估每年高達12億

    2026/05/08 16:32 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣議會通過縣府全額補助長者健保費動議案。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣議會通過縣府全額補助長者健保費動議案。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣議會臨時會今8日進行臨時動議時，無黨籍議員陳文忠、民進黨籍姜梅紅與國民黨詹琬蓁聯合提案建請縣府編列預算補助65歲以上長者、身心障礙者與中低收入戶等全額勞健保自付費用，獲得全數議員連署通過。縣長翁章梁表示，若全面補助每年恐需增加約12億元支出，財政負擔龐大，有待審慎評估。

    陳文忠說，嘉義縣65歲以上人口高達24.46%，身心障礙人口比例偏高，占總人口數將近1成，嘉縣近年轉型發展工業及科技業，縣府應思考如何將產業紅利，分享給當地人民，否則許多長者辛苦務農一輩子，晚年仍須負擔勞健保費用，希望縣府全額補助自付額度。

    詹琬蓁指出，台北、新北、桃園、台南、高雄、基隆、花蓮、台中及南投已實施65歲以上長者免繳健保費，台東、苗栗則因財政考量，提高適用年齡門檻，建議嘉義縣可分階段推動，先從80歲以上長者免繳健保費，因為80歲長者的兒女也接近退休年齡，要再負擔父母的保費恐力有未逮，之後再逐步下修年齡門檻至65歲，減輕長者負擔。

    翁章梁強調，嘉義縣財務仍是負債，若他在任期最後一年，推動經費如此龐大的政策，適當性仍需再討論，全台每個縣市財政狀況不一，嘉義縣還有很多努力空間。

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