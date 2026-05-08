2026夏日府中派對5/22-24登場 集章兌換限量飲品

新北市經發局將於22日至24日，在府中廣場盛大舉辦「2026夏日府中派對」。（記者翁聿煌攝）

新北市經濟發展局將於22日至24日，在府中廣場盛大舉辦「2026夏日府中派對」，今年以「比爾敲一下」為主題，結合DJ音樂、在地商圈美食與精釀文化，打造夏日夜間慶典，活動期間除主場派對外，自即日起至24日同步推出「Cheers！集章吧」，邀請民眾走訪府中商圈、品嚐期間限定飲品，透過集章兌換限量好禮，敲開屬於新北的盛夏序幕。

經濟發展局長盛筱蓉表示，近年府中商圈特色小店明顯增加，餐酒館數量已突破30家，逐步形成青年聚會與夜間消費的重要據點，為延續府中美學計畫打造城市客廳的願景，並推動府中潮文化，市府從去年開始推出府中派對並廣受好評，今年延續府中派對活動，邀請大家5月一起到府中尋找巷弄中的特色店家，體驗在地街區魅力。

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「Cheers！集章吧」活動自即日起至24日止，今年推出獨家設計的「疊色印章」集章活動，邀請大家走進府中商圈，展開一場邊吃邊玩的探索旅程。合作店家分為Ａ區和Ｂ區兩區，只要分別前往兩區任一間合作店家完成消費集章，並於22日至24日至活動現場蓋上最後一枚印章，即可至服務台領取限量飲品兌換券，兌換飲品包含特色調飲（含酒精）與風味飲品（無酒精）兩大類，數量有限，兌完為止。

派對主場將於22日起連續3天在府中廣場盛大登場，除集結在地餐酒館與特色美食攤位外，亦邀請素食餐車品牌「素食小夜市」共同參與，展現多元飲食文化，更多活動資訊請洽「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁。

即日起至5月24日推出「Cheers！集章吧」，邀請民眾走訪府中商圈，集章兌換限量好禮。（記者翁聿煌攝）

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