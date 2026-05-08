愛爾麗案燒全台！雙北和高雄展開全面清查 台中市未跟進

愛爾麗案燒全台，雙北及高雄市長都宣佈全面清查，盧秀燕則未表態。（記者蔡淑媛攝）

知名連鎖醫美集團愛爾麗涉入針孔偷拍客戶風波延燒，網路上有民眾爆料其他醫美診所也出現疑似針孔偷拍，台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁分別宣佈將啟動兩週擴大反針孔稽查專案，及防偷拍專案小組；新北市長侯友宜也表示將擴大查察醫美、三溫暖運動場館；台中市府對於是否進一步擴大清查，則未說明。

針對愛爾麗偷拍風波，台中市長盧秀燕今天說明，台中市目前有37件消費申請，指愛爾麗承諾全額退費，卻要求消費者放棄法律請求權，這是不可以的，市府今會派員前往台中兩家分店告知，但是否針對擴大風險場所稽查，則說未說明。

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對於檢警查獲設備商已拆除台中以北至少10家監視主機，今天下午市府則公佈已第3度前往愛爾麗分店及產後護理之家稽查，使用紅外線探測儀、RF無線訊號偵測器等設備做面面盤查無異常。

由於愛爾麗偷拍客戶風波擴大，目前已知衛生局規劃將優先對連鎖醫美診所展開擴大稽查。

蔣萬安今早表示，會結合警察局、衛生局、商業處等相關單位來進行醫美診所、體育場館、三溫暖等的聯合稽查；侯友宜也說，市府已針對整個事件成立公安小組醫美診所的專案查察，也對運動場館、三溫暖等地方全面普查；高雄市長陳其邁則說，目前已由副秘書長王啟川成立「防偷拍專案小組」，針對轄內潛在風險地點展開聯合稽查。

台中市府公佈3度到愛爾麗分店稽查。（市府提供）

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