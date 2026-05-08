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    首頁 > 生活

    北市滿地老鼠藥？蔣萬安：希望中央制定全國一致的標準

    2026/05/08 16:25 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安今（8）日下午出席活動，被問及鼠患相關問題時強調，不管老鼠多或少，市府就是全力來防治。（記者孫唯容攝）

    台北市長蔣萬安今（8）日下午出席活動，被問及鼠患相關問題時強調，不管老鼠多或少，市府就是全力來防治。（記者孫唯容攝）

    台北市爆發「安鼠之亂」，台北市府日前稱「中央並沒有建立全國鼠類監測模型」，呼籲中央建立，不過環境部已在2012年提供「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」並發函各地方政府，蔣萬安今（8）日下午出席活動，被問及相關問題時回應，不管老鼠多或少，市府就是全力來防治。

    北市爆發鼠患問題，不少民眾在公園、街道看到有老鼠藥。蔣萬安今出席國際護師節慶祝大會暨績優護理人員頒獎典禮，會前被媒體問及，是否認為環境部應該要訂定相關準則，不然是滿地都是老鼠藥？蔣萬安表示，老鼠藥是屬於環境用藥管理法所規範，希望中央有全國一致的標準，不然會造成各地方有不一樣的做法。

    媒體再追問，行政院認為鼠患議題「鼠實」，環境部也指出早在2012年10月18日就發函各地方政府，提供「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」，並強調，過去各地皆依此準則，若北市有窒礙難行之處，建議參考各地，環境部也願提供必要協助。對此，蔣萬安強調，不管老鼠多或少，就是全力來防治，也提出各項科學方案，這都是市府應該要做的。

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