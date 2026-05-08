嘉縣公共化幼兒園招生至6月底 111園所共5千名

嘉義縣公共化幼兒園開始招生至6月30日。（資料照）

嘉義縣115學年度公共化幼兒園招生即日起到6月30日止，111所園所招生名額共5000名，為提升教保品質，國小附設幼兒園幼幼班實施師生比1比5、3歲以上師生比1比12，並持續開辦課後延長照顧服務，提供家長方便、優質及平價教保服務。

縣長翁章梁表示，嘉義縣致力擴大公共化教保資源與優質平價名額，打造友善、安心育兒環境，讓每位幼兒在健康、安全、快樂的環境中學習與成長，有入園需求家庭，請第一時間完成報名登記，為孩子爭取進入優質學習環境的機會，邁向穩健成長第一步。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處幼兒教育科長黃瓊慧說，公共化幼兒園包含國小附設幼兒園、鄉鎮市立幼兒園、非營利幼兒園，招生對象為滿2歲至入國小前幼兒。

黃瓊慧表示，為提升教保品質，國小附設幼兒園的幼幼班師生比1比5，3歲以上都是1比12，各園招生簡章詳洽「嘉義縣教保資源網」的「幼教科專區」。

國小部分，縣府教育處國民教育科長曾帝學說，嘉縣公立國小包含分校逾120所，今年國小新生人數2534人，4月底完成新生登記與報到作業，已報到人數2321人，初估報到率91.5%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法