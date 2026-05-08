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    首頁 > 生活

    淨水與美景共舞 板橋新海首批荷花見客

    2026/05/08 16:07 記者翁聿煌／新北報導
    新北市新海二期人工濕地荷花盛開。（記者翁聿煌攝）

    新北市新海二期人工濕地荷花盛開。（記者翁聿煌攝）

    隨著氣候轉暖、百花齊放，位於新北市板橋新月橋下方的新海二、三期人工濕地，近日迎來今年首批荷花盛開。粉色花朵在綠葉襯托下格外亮眼，無論在陽光灑落或雨滴點綴之中，都展現出清雅自然的風貌，吸引不少民眾前來散步賞花、拍照留念。

    高灘地工程管理處長黃裕斌表示，新海濕地為大漢溪人工濕地系統的一部分，肩負水質淨化與生態保育的重要任務。荷花除了具有觀賞效果外，其根部亦能吸附並分解水中污染物，對改善水環境品質具有正面助益。

    目前荷花主要分布於新海二、三期人工濕地，預估花期將持續至6月左右。建議民眾可選擇天氣穩定的上午9時至11時前往，此時光線柔和、景色層次分明，是欣賞與攝影的理想時段；若逢細雨，水珠停留於荷葉之上，也能呈現另一番靜謐詩意，民眾也可以到華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，可提供預約導覽服務。

    新海二、三期人工濕地交通，可搭乘公車 310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車→新月橋至新海二、三期人工濕地，或是開車至板橋四汴頭越堤道（停車場）或湳仔溝橫移門進入→大漢溪自行車道（向北）→新海三期人工濕地，步行約15分鐘。

    新北市新海二期人工濕地，粉嫩的荷花與莕菜相互點綴。（記者翁聿煌攝）

    新北市新海二期人工濕地，粉嫩的荷花與莕菜相互點綴。（記者翁聿煌攝）

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