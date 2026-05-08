成大資訊工程教室「滑鼠廳」像走進太空船 連廁所門都自動開

成大資訊工程學系新館「滑鼠廳」（圖擷自系所官網）

在國立成功大學電機資訊學院的資訊工程學系新館，有1間被學生暱稱為「滑鼠廳」的教室，因外型與內裝設計充滿未來感，彷彿一踏入就進入黑科技太空船艙。

這間名為「智慧運算體驗教室」的創新教學空間，兼具課程教學與成果展示功能。教室內部採弧狀屋頂設計，錯綜交錯的骨架在天花板延展，營造強烈科技氛圍，也象徵現代科技促進人類交流的連結網絡。

請繼續往下閱讀...

空間依據結構特色，打造立體電視牆與智能電控投影系統，結合人臉辨識、虛擬情境與即時互動等應用，讓師生如同置身「科技叢林」，能直接體驗智慧運算帶來的沉浸式學習。

系所助理表示，因教室配置平面圖外觀神似電腦滑鼠，久而久之便被師生稱為「滑鼠廳」。

教室外頭的1樓女廁也藏有小亮點。採用感應式自動門設計，不需接觸即可開啟，讓不少初次造訪的學生與家長感到新奇，趣味十足，展現校園設施的智慧升級。

整體空間從教室到周邊設施，處處呼應智慧科技主題，連畢業祈福心願也是大玩資訊科技，不僅提升學習體驗，也讓人對未來教室的樣貌有了更具體的想像。

畢業祈福心願有驚喜彩蛋。（記者洪瑞琴攝）

成大智慧教室女廁自動門也成亮點。（記者洪瑞琴攝）

成大「滑鼠廳」打造沉浸式智慧運算教室。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法