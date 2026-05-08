主機遭拆除查扣 台中市府今再赴愛爾麗稽查3據點

市府聯合稽查小組前往稽查愛爾麗分店及產後護理之家稽查。（市府提供）

知名連鎖醫美集團愛爾麗驚爆針孔偷拍風波擴大，至少台中以北就有10家分店裝設利用煙霧偵測器偽裝的針孔竊錄，檢警也查獲設備商拆除主機，台中市府今天第3度出動警消，再前往2家分店及集團一家產後護理之家，以紅外線探測儀、RF無線訊號偵測器等設備前往稽查測試，查無異狀。

由於傳出台中兩家診所裝設煙霧偵測器造型針孔攝影機，在台北案情爆發後已於3日緊急拆除，新北檢警偵辦也發現，案發後，設備商共拆除愛爾麗10家分店的主機，其中也包括台中西屯文心及北屯崇德店，疑意圖滅證，目前檢警已查扣10家分店的主機。

請繼續往下閱讀...

台中市府今表示，為釐清目前民眾疑慮，今天再前往兩家分店及旗下一家產後護理之家，使用紅外線探測儀、RF無線訊號偵測器等設備，對各診間、診療室、隱私空間及病房區等進行全面盤查，2家診所及1家產後護理之家目前均未發現針孔攝影設備或異常情形；另經消防局查核火警探測器，目前均作正常消防用途使用。

衛生局表示，除由檢警單位釐清是否暗藏針孔設備外，對於日前在諮詢室、針劑室及診療室等區域發現監視設備，是否未具特定用途或取得病患同意下違法攝錄，衛生局也已將調查資料移送檢察機關進一步偵辦，後續待司法偵查結果出爐後，衛生局也將依《醫療法》等規定究責嚴懲。

衛生局提醒，醫療與健康資訊依《個人資料保護法》規定屬敏感性特種個人資料，原則上禁止蒐集，如有攝錄需求，應嚴格遵守衛生福利部公告之醫療機構醫療隱私維護規範；民眾如有相關消費爭議，可撥打「1950」全國消費者服務專線諮詢，或至行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴，保障自身消費權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法