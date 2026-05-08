癌末翁無資格搭長照巴士 許淑華促檢討條件「別讓最後一哩路成折磨」

台北市議員許淑華呼籲檢討復康巴士、長照巴士使用條件，讓有就醫需求的高齡長者獲得更好的協助。（取自台北市議會直播網站）

台北市議員許淑華今（8）日在市議會交通部門質詢時提到，一位癌末老先生因不具備殘障、失能身分，無法使用復康巴士、長照巴士，照顧者是同樣年邁的老太太，家住公寓，每次就醫只能請鄰人幫忙扶上扶下搭計程車，在照顧老先生的最後一段時日裡，身心備受壓力，「不要在最後一哩路，還要折磨他們」，希望社會局重新檢視長照交通接送資格，評估放寬長照等級限制，讓更多有就醫需求的高齡長者獲得協助。社會局則表示，會與衛生局研議加強長照2.0中的出院準備服務。

許淑華提及日前參加一場公祭，遇見一位年邁婦人，她的先生剛因癌症離世；老婦人說，先生發現癌症時已經是第三期，行動不便，卻因沒有身障資格，也未達長照失能2級以上的標準，無法申請復康巴士或長照巴士，只能靠坐計程車往返醫院。但住的是老公寓，每次都要請家人或鄰居幫忙扶上扶下，到了醫院也要扶到醫院裡，相當的不便。先生雖然已經往生了，她希望自身的經驗能受到重視，減少患者與家屬承受的身心壓力。

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許淑華說，這不是單一個案，是許多高齡家庭正在面對的共同困境。許多長者沒有身障身份，也未達長照資格，但實際上早已因年老、疾病或行動不便，甚至越來越多癌症如胰臟癌、肝癌發現時都已經是末期，身體可能虛弱到要申請失能評估都來不及；而長照服務的失能評估至少要一至兩個月，「不要在最後一哩路，還要折磨他們」。

許淑華說，中央長照預算年年增加，市府在第一線更應思考如何真正照顧有需求的民眾。今年長照預算已超過1100億元，中央資源持續擴充，北市府也應積極向中央爭取預算，補足交通接送服務缺口。

此外，她也提到，北市近5年皆維持328輛復康巴士，駕駛人力卻長期不足。114年328輛，卻只有285名駕駛，人力明顯不足；身障人數約12萬1813人，平均每人一年僅能搭乘約0.4次復康巴士，顯示整體服務量能早已不敷使用。要求社會局與公運處儘速研議增加復康巴士駕駛與車輛數量，提升整體服務量能；檢討申請資格，針對「有輪椅需求卻無身障身份者」等實際有需求族群，研議開放申請使用，以及重新檢視長照交通接送資格，評估放寬長照等級限制，讓更多有就醫需求的高齡長者獲得協助。

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