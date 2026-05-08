中興新村神秘「省主席官邸」開箱 御宴餐廳試營運

神秘的省主席官邸8日開箱，「官邸御宴」餐廳試營運，該棟木屋占地寬敞，庭院花木扶疏。（記者陳鳳麗攝）

國發會活化中興新村首批標租案「省主席官邸」，經「修舊如舊」方式整修多月後，以「官邸御宴」為名餐廳今天試營運，該座神秘官邸也對外開箱，該棟原木建物一樓作為餐廳，有商業午餐和私廚宴2部分，而二樓保留原貌，陳設也忠於原味，呈現簡樸風格。該餐廳6月6日正式對外營運前，僅接受電話預約。

省主席官邸是國發會去年5月標租出去的首批活化案，因內部裝修設計去年12月才獲南投縣文資委員會審查通過，因此裝修時間往後延，一直到今日才試營運，邀請中興新村在地的里長、機關學校代表參觀及品嘗商業午餐。

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業者林吉財指出，考量省主席官邸有文化歷史的特殊意義，加上是文化景觀，因此二樓決定保留原貌，即有4間房間、1間客廳，並有省主席書房，賓客可上樓參觀。而一樓的包廂是由國宴主廚負責私廚宴料理，其他則是商業午餐空間，未來庭園會再施作下午茶和小賣店。正式營運前須打電話預約，電話：0978105226。

國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴表示，省主席官邸和光華二路二街的12間眷舍都標租出去並開始營運，第三批是中興新村羽球館標租案，而接下來還有66間整修好的省府眷舍，也將分批標租，但不會開放個別標租。

二樓保留省主席辦公書房的原貌。（記者陳鳳麗攝）

省主席官邸樓梯的窗玻璃有琺瑯彩繪。（記者陳鳳麗攝）

作為私廚宴的包廂，過去是省主席在家招待賓客的地方。（記者陳鳳麗攝）

一樓商業午餐用餐區。（記者陳鳳麗攝）

國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴（右），介紹「官邸御宴」餐廳業者林吉財（左）。（記者陳鳳麗攝）

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