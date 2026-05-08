苗栗銅鑼鄉普發8500元經費過關 規劃6/26起分村發放

苗栗縣銅鑼鄉今年3月宣布普發8500元，所需經費1億3656萬餘元之墊付案於7日獲鄉民表會定期會審議通過。（資料照）

苗栗縣銅鑼鄉今年3月宣布普發8500元，所需經費1億3656萬餘元之墊付案昨（7）日經鄉民代表會定期會審議通過。鄉公所規劃6月26日到7月3日發放，各村安排指定的時間指定地點發放，由請村鄰長發放各戶領取通知；65歲以上長者（55歲以上原住民）則轉帳到敬老禮金帳戶。

銅鑼鄉公所考量對美關稅變動及國內旅遊產值衰退，導致地方觀光與農特產業發展疲軟，嚴重衝擊銅鑼鄉經濟及民生生計。鄉公所與代表會多次研議用歲計賸餘推動普發現金案。

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因普發現金需有法源依據，公所提案訂定「苗栗縣銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，於今年3月代表會臨時會審議通過。鄉公所原規劃鄉民每人普發5000元，後再受惠美光科技進駐銅鑼科學園區，又為公所挹注9300多萬元的契稅，加碼至每人普發8500元。

依該自治條例規定，發放對象以去年12月31日前設籍銅鑼鄉及出生之鄉民，且2026年4月30日戶籍還在銅鑼沒有遷出（銷戶）的鄉民。公所統計約有1萬6000人，包括辦理發放所需經費99萬2600元在內，共需1億3656萬7600元；該墊付案昨由鄉代會定期會中獲全體代表一致通過。

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