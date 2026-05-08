新北「哈客土城館」啟用 「八年十館」政策達標

新北市「哈客土城館」8日揭牌啟用，成為新北市第10座哈客館，象徵新北市府提出的「八年十館」政策達標。（記者翁聿煌攝）

新北市「哈客土城館」8日揭牌啟用，成為新北市第10座哈客館，象徵新北市府提出的「八年十館」政策達標，現場由市長侯友宜與客家事務局長劉冠吟共同主持啟用儀式，展現新北市政府持續深耕都會客家文化的行動力，侯友宜希望，下屆市長再接再厲，完成全市12年15座哈客館的目標。

侯友宜表示，新北市擁有約67.2萬客籍人口，市府積極推動「四年五館、八年十館」政策，致力於在都會區打造有溫度的文化聚點，土城館的啟用代表「八年十館」的承諾順利達標，且今年底預計再完成第11座鶯歌館，並規劃於明年設立泰山館，朝「12年15館」的目標邁進，透過哈客館的持續設置，讓語言學習與社區交流自然融入生活，正是將客家文化帶入都市日常的重要一步。

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客家局表示，土城區客家人口約5萬3500人，占比超過兩成，具備深厚的客家文化基礎。隨著捷運板南線及未來三鶯線、萬大中和樹林線交會，土城兼具文化與交通雙重優勢，成為推動客家文化的重要據點。

新北哈客土城館位於土城樂利國小內，由新北市客家事務局與新北市教育局及校方跨域合作建置，場館設計以土城著名的「五月雪」桐花景觀與緊鄰的承天禪寺山系為靈感，整體色彩環繞「客家藍」、「桐花白」與「磚瓦紅」三大主色，展現藍染工藝、自然山林與傳統聚落的文化意象，館內以「客家六藝窗景」為設計亮點，將傳統六藝與土城在地特色結合，並設置互動式教學工具與客語學習素材，透過情境式體驗與趣味設計，讓場館本身就是一堂生動的文化課。

新北市長侯友宜參加位於樂利國小內的土城哈客館啟用典禮，獲小朋友歡迎。（記者翁聿煌攝）

新北市「哈客土城館」8日揭牌啟用，成為新北市第10座哈客館，象徵新北市府提出的「八年十館」政策達標。（記者翁聿煌攝）

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