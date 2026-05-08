為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    朴子配天宮媽祖聖誕 商圈聯合點心宴5/9傍晚熱鬧登場呷免驚

    2026/05/08 15:06 記者蔡宗勳／嘉義報導
    朴子配天宮媽祖聖誕，嘉義商圈聯合點心宴免費品嚐。（嘉義縣政府提供）

    朴子配天宮媽祖聖誕，嘉義商圈聯合點心宴免費品嚐。（嘉義縣政府提供）

    明天是農曆三月二十三日媽祖聖誕，朴子市魅力商圈發展協會配合繞境遊行，明天傍晚5點半到晚上9點半將在圓環大同路上舉辦媽祖聖誕點心宴商圈聯合行銷活動，結合宗教信仰與地方產業，邀請民眾一同祈福賀壽，並由六個商圈準備精緻佳餚供大家免費品嚐，展現嘉義豐富的飲食文化與濃厚人情味。

    朴子魅力商圈理事長陳志泓表示，感謝經濟部商業發展署、經濟部能源署及嘉義縣政府等單位支持，公私協力推動地方繁榮，這次將串聯包括朴子魅力商圈、水牛太保商圈、義竹商圈、民雄興福商圈、六腳商圈及大埔商圈共同參與，不僅向媽祖表達敬意、祈求國泰民安，更是共同推廣商圈的好機會。

    陳志泓指出，明天現場將安排商圈美食品嚐區，提供各商圈多樣在地特色小吃，包含朴子夜市人氣飲料阿胖冷飲、水牛太保知名美食石板烤肉、義竹商圈的轟炸豆乳雞、民雄興福商圈的可以可以地瓜球、六腳商圈的地瓜薯條美食小吃、大埔商圈的糖炒栗子等。

    活動自傍晚5點半開始，現場安排一系列精彩表演節目，並開放商圈美食免費品嚐至晚間9點半，內容豐富多元。朴子市魅力商圈發展協會指出，這次透過整合商圈資源與聯合行銷策略，將有效提升整體能見度與吸引力，進一步帶動地方觀光與消費人潮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播