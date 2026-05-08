朴子配天宮媽祖聖誕 商圈聯合點心宴5/9傍晚熱鬧登場呷免驚

朴子配天宮媽祖聖誕，嘉義商圈聯合點心宴免費品嚐。（嘉義縣政府提供）

明天是農曆三月二十三日媽祖聖誕，朴子市魅力商圈發展協會配合繞境遊行，明天傍晚5點半到晚上9點半將在圓環大同路上舉辦媽祖聖誕點心宴商圈聯合行銷活動，結合宗教信仰與地方產業，邀請民眾一同祈福賀壽，並由六個商圈準備精緻佳餚供大家免費品嚐，展現嘉義豐富的飲食文化與濃厚人情味。

朴子魅力商圈理事長陳志泓表示，感謝經濟部商業發展署、經濟部能源署及嘉義縣政府等單位支持，公私協力推動地方繁榮，這次將串聯包括朴子魅力商圈、水牛太保商圈、義竹商圈、民雄興福商圈、六腳商圈及大埔商圈共同參與，不僅向媽祖表達敬意、祈求國泰民安，更是共同推廣商圈的好機會。

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陳志泓指出，明天現場將安排商圈美食品嚐區，提供各商圈多樣在地特色小吃，包含朴子夜市人氣飲料阿胖冷飲、水牛太保知名美食石板烤肉、義竹商圈的轟炸豆乳雞、民雄興福商圈的可以可以地瓜球、六腳商圈的地瓜薯條美食小吃、大埔商圈的糖炒栗子等。

活動自傍晚5點半開始，現場安排一系列精彩表演節目，並開放商圈美食免費品嚐至晚間9點半，內容豐富多元。朴子市魅力商圈發展協會指出，這次透過整合商圈資源與聯合行銷策略，將有效提升整體能見度與吸引力，進一步帶動地方觀光與消費人潮。

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