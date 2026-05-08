媽媽們動起來！ 北市運動中心母親節享免費入場

歡慶母親節，北市體育局於當日開放台北市12座運動中心及公園泳池供媽咪們免費使用健身房與游泳池。（體育局提供）

這週日（10日）就是母親節，台北市體育局於當天推出「媽咪專屬健康禮」，邀請全台北市的母親們踏出家門、走入運動場館。當日除開放台北市12座運動中心及公園泳池供媽咪們免費使用健身房與游泳池外，各場館更配合五月感恩季，量身打造一系列寵愛媽咪的多元體驗課程，讓規律運動成為最暖心的母親節賀禮。

體育局長游竹萍表示，母親是家庭中最堅實的守護者，卻也最容易在忙碌的柴米油鹽中，忘了留點時間照護自己的身心，在母親節這一天換體育局守護媽咪們，鼓勵媽媽們走進運動場館釋放壓力，在淋漓汗水中找回自信且充滿能量的自己。

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體育局指出，母親節當天前往北市12行政區運動中心，以及榮星花園、三民公園、景美游泳池與臺北市網球中心，均享有健身房、游泳池免費入場優惠。同時，各運動中心更規劃了如空中瑜珈、有氧舞蹈、親子手作、香氛紓壓及水適能等深受女性喜愛的專屬課程優惠；部分場館更提供身體組成分析（InBody）與健康講座，由內而外守護媽媽們的運動安全與健康。

體育局補充，有關各場館詳細優惠方案與活動資訊，可至台北運動吧臉書粉專，或各運動中心臉書粉絲專頁查詢。

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