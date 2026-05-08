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    首頁 > 生活

    14貓困髒亂屋！飼主住院沒人顧 新竹動保所急救援

    2026/05/08 15:13 記者黃美珠／新竹報導
    劉男的飼養環境髒亂。（新竹縣動保所提供）

    劉男的飼養環境髒亂。（新竹縣動保所提供）

    新竹縣新豐鄉50歲劉姓男子獨居卻飼養14隻貓咪，最近疑似住院，導致14隻貓咪多日無人照顧且餵食，而有致死之虞，新竹縣動物保護防疫所接獲檢舉，到場後果然發現這些貓咪的健康狀況不佳，已緊急扣留安置，由獸醫師給予除蚤等必要照護，全案將依違反動保法裁處，且後續將依法沒入這批貓咪。

    新竹縣動保所是在週一（4日）獲報前述不當飼養案，這些貓咪有的是布偶等品種貓，另有一半是米克斯，但健康都不佳。因部分貓隻躲在牆壁夾層中，救援團隊一直到6日才把所有貓隻救援入所，經檢查，這些貓咪都有腹瀉、跳蚤感染以及皮膚病等症狀。

    動保所表示，劉男的飼養場所環境髒亂、並沒有提供食物和乾淨水源，且未依規定辦理寵物登記等，有多項違反動保法的行為，動保所扣留安置這批貓咪進行除蚤等必要的照護，後續會依法沒入，另也將依動保法對飼主的不當飼養、未辦寵物登記，各罰3000元以上到1萬5000元以下的罰鍰。

    被救出的貓咪很多身上都有皮膚病。（新竹縣動保所提供）

    被救出的貓咪很多身上都有皮膚病。（新竹縣動保所提供）

    被救出的貓咪身上多有跳蚤。（新竹縣動保所提供）

    被救出的貓咪身上多有跳蚤。（新竹縣動保所提供）

    劉男的飼養環境髒亂。（新竹縣動保所提供）

    劉男的飼養環境髒亂。（新竹縣動保所提供）

    有些貓咪躲在夾藏中，費時2天才全部救出。（新竹縣動保所提供）

    有些貓咪躲在夾藏中，費時2天才全部救出。（新竹縣動保所提供）

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