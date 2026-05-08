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    曾文水庫蓄水率1成保衛戰 3處水情觀察標的「全都露」

    2026/05/08 14:39 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫蓄水率低於12%，裸露的土壤，乾涸、龜裂。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫蓄水率低於12%，裸露的土壤，乾涸、龜裂。（記者吳俊鋒攝）

    由於上游降雨偏少，國內規模最大的曾文水庫，蓄水率持續下探，面臨「1成保衛戰」，為近3年來新低；目前包含象鼻鋼管外覆構造物的「古希臘建築體」、材料處理場的「山丘小屋」，以及溢洪道引水渠平台等3處水情觀察標的，全都出現，引人矚目。

    水利署南區水資源分署觀測，截至今天午後2點，持續供應一期稻作灌溉的曾文水庫，蓄水率已跌至11.28%，創2013年6月下旬以來最低。

    大壩下方放水閘門前的溢洪道引水渠平台，水位低於206公尺時，混凝土板就會完全裸露，猶如一片空地，因久未下雨，土壤乾枯，甚至呈龜裂狀。

    而碼頭旁的1棟材料處理場，為1967年興建大壩時所打造，水庫完工時並未拆除，高水位時，就會被淹沒，成為「湖中厝」。

    不過當水位標高降至213公尺，湖中厝就會冒出，目前已有19米的落差，變成了佇立在庫區邊坡旁的「山丘小屋」。

    庫區上游處的防淤隧道象鼻引水鋼管，為全球首創工法，如古希臘圓柱建築體的外覆構造物，當水位較低時就會逐漸浮現，如今也再度露出。

    南水分署表示，目前曾文水庫仍透過曾文南化聯通管，每天輸水18萬立方米到南化淨水場；而高雄也單日約5萬立方米的清水，北送支援，全力調度，穩定台南供水。

    今天下午2點，曾文水庫水位標高194.86公尺，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量為9392萬立方米；南水分署指出，目前台南水情正常，也籲請民眾持續節約用水。

    至於供應民生用水的南化水庫，水位標高165.64公尺，有效蓄水量2787萬立方米，蓄水率仍維持在3成以上，為32.70%。

    隨著曾文水庫的水位逐漸下降，原本的「湖中厝」已經變成「山丘小屋」。（記者吳俊鋒攝）

    隨著曾文水庫的水位逐漸下降，原本的「湖中厝」已經變成「山丘小屋」。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫水位下探，防淤隧道象鼻引水鋼管如古希臘圓柱建築體的外覆構造物浮現。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫水位下探，防淤隧道象鼻引水鋼管如古希臘圓柱建築體的外覆構造物浮現。（記者吳俊鋒攝）

    大壩下方放水閘門前的溢洪道引水渠平台，混凝土板完全裸露。（記者吳俊鋒攝）

    大壩下方放水閘門前的溢洪道引水渠平台，混凝土板完全裸露。（記者吳俊鋒攝）

    由於上游降雨偏少，曾文水庫蓄水率降至11.28%，近3年來新低。（記者吳俊鋒攝）

    由於上游降雨偏少，曾文水庫蓄水率降至11.28%，近3年來新低。（記者吳俊鋒攝）

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