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    首頁 > 生活

    台東都歷部落農林生產合作社揭牌 東海岸再添六級產業新亮點

    2026/05/08 14:41 記者黃明堂／台東報導
    台東縣都歷部落農林生產合作社」，今天揭牌。（林保署台東分署提供）

    台東縣都歷部落農林生產合作社」，今天揭牌。（林保署台東分署提供）

    林業及自然保育署台東分署與都歷部落攜手推動山海資源守護逾20年，進一步輔導部落成立「有限責任台東縣都歷部落農林生產合作社」。今天揭牌，同步發表多項具在地特色與高附加價值之農林產品，為東海岸增添一處兼具生態、文化與產業價值的六級產業新亮點。

    台東分署表示，都歷部落自2004年起參與社區林業計畫、里山倡議及國土生態綠網等重要政策的執行，奠定深厚基礎。合作社以阿美族傳統生態智慧與友善耕作為核心，結合長期生態監測與棲地營造，使農地同時成為山羌、食蟹獴及環頸雉等野生動物棲息環境，實踐「生產與生態共融」的永續經營模式，打造兼具韌性與生物多樣性的地景系統。

    為展現社區投入生態保育的具體成果，合作社成員主動整合部落內13.61公頃友善耕作田區，與分署轄管第2514號保安林地共同申請OECMs認證，並於3月25日通過，成為台東地區首波「保育共生地」認證據點。

    揭牌活動現場同步發表多項特色產品，包括以傳統領域Katomayan（意指熊出沒之地）命名的「都歷有熊米」，以及結合原生植物開發之「嵐母露（小米）琴酒」、「小米酵活飲」及「月桃潔淨露」等，展現部落將文化底蘊、生態價值與產業創新融合的成果。

    台東縣都歷部落農林生產合作社」，今天揭牌並發表產品。（林保署台東分署提供）

    台東縣都歷部落農林生產合作社」，今天揭牌並發表產品。（林保署台東分署提供）

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