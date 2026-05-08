八卦山139縣「山道天堂」飆車擾民 議員促加重開罰

南投警分局針對重機加強攔查有無違規。（警方提供）

南投市八卦山139縣道在重機車界有「山道天堂」之稱，每逢週末深夜常有改裝重機飆車，風馳電掣嚴重擾民，議員沈夙崢要求環保局結合相關單位於噪音車輛出沒熱點與時段加強取締，並增設固定聲音照相點位，針對累犯車輛加重開罰，維維護沿線社區安寧，也避免交通事故發生。

沈夙崢在議會質詢指出，環保局雖已於八卦路上設置一處固定聲音照相設備，惟近期仍常有民眾向她反映，每逢週末夜間即有改裝重機於139縣道上飆車，導致民眾難以入眠，固定聲音照相設備沒有彰顯應有成效。雖然民眾發現噪音車輛可以透過錄影方式進行檢舉，但民眾沒有相關設備，舉證及拍攝困難，難以蒐證。

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沈夙崢強調，環保局作為噪音車輛主管機關，應主動與警察局、監理站針對噪音車輛進行聯合稽查取締，並針對民眾檢舉熱點，加強非固定聲音照相稽查，未來也要在139縣道上增加固定照相點位，針對累犯的車輛加重開罰，還給居民安寧的生活品質。

環保局長李易書表示，目前噪音管制法，已針機動車輛噪音擾民，大幅提高至可開罰36000元，該局並於全縣設置12處固定聲音照相，平時也不定期規劃稽查勤務，聯合警方與監理單位加強於台14線、台21及139縣道等重點道路加強改裝車輛噪音取締。

南投縣環保局會同警方加強稽查重機有無改裝排氣管等違規情形，防制車輛噪音。（警方提供）

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