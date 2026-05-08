創世攜手為恭辦公益園遊會 逛攤位還能抽3.6萬溫泉套房

創世基金會苗栗分院攜手為恭紀念醫院，將於5月31日在竹南運動公園舉辦親子公益園遊會。（資料照）

創世基金會苗栗分院攜手為恭紀念醫院，將於5月31日在竹南運動公園舉辦親子公益園遊會，規劃多元攤位、親子闖關及舞台表演，打造融合教育、健康與公益的互動場域，為恭醫院將設置健康促進攤位，由社區醫學部提供骨密度篩檢服務，邀請大眾參與，關懷植物人。

創世苗栗分院與為恭醫院今（8）日上午為公益園遊會宣傳。創世苗栗分院院長陳綠蓉指出，植物人家庭長期承受沉重照護壓力，創世持續提供24小時安養及到宅服務，協助減輕家庭負擔。此次以ESG理念規劃親子園遊會，讓公益走入生活，從小培養孩子的關懷與同理心，落實「教育翻轉未來」的永續精神。

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陳綠蓉並感謝為恭醫院及享沐時光莊園渡假酒店、禪廚蔬食餐廳、山城扶輪社、蘇維拉莊園董事長蘇盛泉、愛力兒美語、華夏海灣塑膠、和峰食品、丘森茶室、弘興大工程及和崑科技等在地企業響應，共同展現企業實踐ESG、關懷社會的行動力。

為恭醫院院長李文源表示，健康不僅止於醫療照護，更需從日常生活與教育長期累積，透過親子共同參與，讓正確健康觀念自然融入生活。副縣長邱俐俐亦到場支持，肯定醫療機構與公益團體攜手推動在地關懷。

創世苗栗分院表示，公益園遊會將5月31日下午1點至5點在竹南運動公園登場，規劃多元攤位、親子闖關及舞台表演。園遊券每張100元，預購3張可兌換編織小馬吊飾、5張贈送1.2公斤石虎米、10張加贈安全帽一頂（數量有限）。現場更有機會抽中「享沐時光溫泉飯店」價值3萬6000元住宿套房等大獎，邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉，以行動支持公益，為社會點亮更多希望。詳情洽苗栗分院：037-275849分機9，園遊會小組。

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