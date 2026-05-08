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    首頁 > 生活

    新北新店中正路117巷設「行人優先區」 保障居民通行安全

    2026/05/08 14:44 記者黃子暘／新北報導
    新店區中正路117巷設置「行人優先區」，並在入口處導入彩色壓花瀝青鋪面。（新北市交通局提供）

    新店區中正路117巷設置「行人優先區」，並在入口處導入彩色壓花瀝青鋪面。（新北市交通局提供）

    為提升巷弄行人通行安全，新北市交通局專門委員林昭賢指出，交通局與養護工程處合作，在新店區中正路117巷設置「行人優先區」，並在入口處導入彩色壓花瀝青鋪面，透過視覺效果與車輛行經時產生的微震動提醒讓駕駛人主動減速、停讓行人；此為新店區首處。

    林昭賢介紹，新店區中正路117巷鄰近瑠公公園，兩側以住宅區為主，居民反映，從中華路183巷通車後，部分車輛改走這條巷子前往北新路，使原本寧靜的巷弄變成車流捷徑，使得居民更加關心巷弄的行人安全；經與地方溝通後，交通局推動設置行人優先區，於入口設置「行人優先區」及速限20公里標誌，彩色壓花瀝青鋪面也具有路面防滑效果。

    林昭賢說，目前除新店區中正路117巷，蘆洲區中正路192巷、板橋區光明街也已設置行人優先區；板橋區光明街實施行人優先區後，車輛平均行駛速率下降14%，交通事故減少60%。

    交通局指出，依規定，行人優先區內行人可於道路範圍內優先通行，車輛必須隨時停讓行人，行駛速度不得超過每小時20公里，且禁止按鳴喇叭；市府將持續觀察各處行人優先區運作情形，並滾動檢討相關設施。

    新店區中正路117巷設置「行人優先區」，並在入口處導入彩色壓花瀝青鋪面。（新北市交通局提供）

    新店區中正路117巷設置「行人優先區」，並在入口處導入彩色壓花瀝青鋪面。（新北市交通局提供）

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