北投幼兒園爆導師「拖把打童」 北市教育局證實：調查中

北投幼兒園爆導師「拖把打童」 北市教育局證實：調查中2026/05/08 14:41 記者甘孟霖／台北報導
北投幼兒園爆虐童，北市教育局指出，目前正進行調查中，最重可罰60萬元，終身不得任教保人員。（資料照）
台北市北投區某幼兒園傳出班導涉虐童，用拖把打學生，小孩不睡覺就施暴，以及彈耳朵致嚴重瘀青等。台北市教育局今（8）日表示，2月接獲通報後即啟動調查程序，目前已掌握3起通報案件，涉案人員已離職，教育局並控管當事人避免到其他幼兒園任職，目前全案正在調查中，若查證屬實，最高可處60萬元罰鍰，最重處終身不得擔任教保服務人員。
教育局強調面對幼兒不當對待案件，秉持從嚴從速原則，2月接獲通報後，立即啟動調查程序，即刻調閱保存涉案班級相關期間攝錄影像資料，積極保全相關事證，從已掌握的3起通報案件，依證據主動擴大調查。
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全案目前依調查進度進行訪談程序，若經查證屬實，將依規定從嚴從重處理，最高裁處新台幣60萬元罰鍰外，最重裁處終身不得擔任教保服務人員。
教育局指出，涉案人員已在案發後次日離職，為避免其於調查期間轉任其他幼兒園，教育局已即時於系統進行控管，會持續與家長站在一起，積極維護幼兒安全及教保環境品質。