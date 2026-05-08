黃頭鷺過境成「鳥海」 醫師提醒禽流感防護不可鬆懈

台東地區位處候鳥遷徙重要路徑，野生禽鳥活動頻繁。（記者黃明堂攝）

近期台東太麻里出現大批黃頭鷺過境景象，值此同時，國內日前公布首例本土人類感染H7N7亞型A型流感病例，個案為從事養禽業之工作者，感染後曾出現肺炎等重症，所幸經治療後已康復出院。台東醫院家醫科兼旅遊醫學門診醫師陳祚冰指出，台東地區位處候鳥遷徙重要路徑，野生禽鳥活動頻繁，民眾在欣賞自然景觀之餘，仍應提高對禽流感等人畜共通傳染病之警覺，避免不必要之接觸風險。

陳祚冰指出，候鳥過境屬自然現象，並不等同於疾病來源，但其可能攜帶病毒並於禽鳥族群間傳播，台東地區因地理環境特殊，為候鳥遷徙路徑之一， 也是多種野生禽鳥棲息地，部分禽鳥可能帶有A型流感病毒（如H5N1、H5N6、H7N9等）。此類病毒多在禽鳥間傳播，但在特定條件下，經由密切接觸仍可能跨物種感染人類；若病毒進一步發生基因變異並具備人傳人能力，將可能對公共衛生造成影響，因此相關防護措施不可輕忽。

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他說，禽流感主要由A型流感病毒引起，部分高病原性病毒（如H5N1、H7N9）可造成禽鳥大量死亡，並在少數情況下感染人類。人類感染多與直接接觸病禽、其分泌物或受污染環境有關，可能出現高燒、肺炎、呼吸衰竭等嚴重症狀。

陳祚冰呼籲，民眾及相關從業人員應避免接觸病死禽鳥或不明原因死亡禽鳥、避免接觸禽鳥排泄物及受污染環境，處理禽鳥相關作業時應做好個人防護，出現疑似症狀應及早就醫並告知接觸史，透過加強防護與早期警覺，可降低跨物種感染與社區傳播風險，共同守護公共健康安全。

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