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    首頁 > 生活

    最美花海！ 小小樹公民台南公園播羊蹄甲林老樹種子

    2026/05/08 14:24 記者王姝琇／台南報導
    立人國小附幼孩童動手播下羊蹄甲種子。（記者王姝琇攝）

    立人國小附幼孩童動手播下羊蹄甲種子。（記者王姝琇攝）

    知名台南公園粉紅羊蹄甲林（南洋櫻花）每逢3月花季期間吸引遊客駐足，立人國小附幼孩童今日參與植樹，動手播下羊蹄甲種子，認識羊蹄甲樹如何從開花、結果到果夾成熟的樣態，成為守護樹木的小小樹公民。

    位在轉運站對面的台南公園羊蹄甲林由台南社大申請進駐管理，迄今12年，以自然工法營造綠地、復育老樹後代，讓原本夯實不透水的土地，轉變成為吸引豐富生物棲息的優質綠地，每年3月花季期間，吸引大批遊客特地前來與粉紅花海合影。

    立人國小附幼22位孩童今日在教師、家長協助之下，共同促成孩童見學，學童們將老樹所繁衍的種子，播在以自然工法營造的樹穴位置，台南社大羊蹄甲林棲地管理人王耀慶現場引導孩童，認識羊蹄甲樹如何從開花、結果到果夾成熟的樣態。

    王耀慶表示，目前台南公園羊蹄甲林多為老樹後代，是從種子長大的實生苗。因近幾年極端氣候及颱風影響，讓羊蹄甲樹木有些減損，今年預計在多個樹穴區位補植30株羊蹄甲，透過開辦植樹活動，讓市民參與植樹，培力守護樹木的樹公民。

    台南社大樹公民專題經理王複蓉表示，讓羊蹄甲林成為自然教室，是台南社大申請進駐台南公園的行動理念，此次植樹播種活動，特別邀請立人國小附幼袋鼠班22位孩童參與播種，讓孩童體驗一棵樹如何從種子到成樹的過程。

    連續2年帶領孩童從立人國小步行前來台南公園認識羊蹄甲林，立人國小附幼教師鄭雅芳說，引領孩童走出校園，認識城市、親近綠地，是學校及家長們都很重視的事，尤其是能讓孩童體驗播種植樹，服務大地，很有意義。

    立人國小附幼孩童參與植樹播種活動，認識羊蹄甲樹。（記者王姝琇攝）

    立人國小附幼孩童參與植樹播種活動，認識羊蹄甲樹。（記者王姝琇攝）

    立人國小附幼孩童動手播下羊蹄甲種子。（記者王姝琇攝）

    立人國小附幼孩童動手播下羊蹄甲種子。（記者王姝琇攝）

    王耀慶引導孩童認識羊蹄甲樹。（記者王姝琇攝）

    王耀慶引導孩童認識羊蹄甲樹。（記者王姝琇攝）

    知名台南公園粉紅羊蹄甲林每逢3月花季期間吸引遊客駐足。（記者王姝琇攝）

    知名台南公園粉紅羊蹄甲林每逢3月花季期間吸引遊客駐足。（記者王姝琇攝）

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