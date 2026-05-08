從讀1本到寫1篇 南市「大小作家來聊書」讓孩子把生活變故事

台南校園推動「大小作家聊書」激發學生閱讀力。（記者洪瑞琴攝）

台南市推動校園閱讀活動「大小作家來聊書」，不只讓學生翻開書本，更進一步走進故事背後的創作世界。透過作家入校、主題書共讀、提問互動與延伸創作等多元設計，引導孩子從閱讀出發，逐步培養理解、表達與創作能力，讓閱讀成為啟發想像與開啟創作興趣的重要起點。

新化國小推出《與作家劉旭恭有約》，在教師導讀與「聊書邀請函」引導下，學生帶著問題與作家對話，也從創作草稿中理解，靈感其實來自日常觀察與持續累積的好奇心與耐心，創作並非遙不可及。

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永康三村國小邀請兒童文學作家林世仁與3年級學生聊書，透過故事分享，讓孩子體會寫作不一定要從宏大題材開始，而是可以從內心想法、生活困擾或天馬行空的想像出發，逐步發展成屬於自己的故事。

東區復興國小則邀請繪本作家童嘉與學生對談，以輕鬆幽默方式分享角色誕生的歷程，並展示手稿與彩繪細節，讓孩子了解1本繪本從構思、繪製到出版的完整歷程，也體會創作來自生活，只要願意觀察、記錄與表達，每個人都能把日常轉化為動人的故事。

台南市教育局局長鄭新輝說，「大小作家來聊書」強調的是一段完整的學習歷程，而非單次講座。活動前，學校先引導學生進行共讀與閱讀任務，培養提問能力；活動中透過與作家互動深化理解；活動後則延伸心得書寫、作品展示或創作實踐，讓學生不只讀完1本書，更能讀懂內容、整理觀點，並勇敢說出自己的想法。

東區復興國小邀請作家入校互動，帶動孩子從生活發現創作靈感。（南市教育局提供）

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