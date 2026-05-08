為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從讀1本到寫1篇 南市「大小作家來聊書」讓孩子把生活變故事

    2026/05/08 14:11 記者洪瑞琴／台南報導
    台南校園推動「大小作家聊書」激發學生閱讀力。（記者洪瑞琴攝）

    台南校園推動「大小作家聊書」激發學生閱讀力。（記者洪瑞琴攝）

    台南市推動校園閱讀活動「大小作家來聊書」，不只讓學生翻開書本，更進一步走進故事背後的創作世界。透過作家入校、主題書共讀、提問互動與延伸創作等多元設計，引導孩子從閱讀出發，逐步培養理解、表達與創作能力，讓閱讀成為啟發想像與開啟創作興趣的重要起點。

    新化國小推出《與作家劉旭恭有約》，在教師導讀與「聊書邀請函」引導下，學生帶著問題與作家對話，也從創作草稿中理解，靈感其實來自日常觀察與持續累積的好奇心與耐心，創作並非遙不可及。

    永康三村國小邀請兒童文學作家林世仁與3年級學生聊書，透過故事分享，讓孩子體會寫作不一定要從宏大題材開始，而是可以從內心想法、生活困擾或天馬行空的想像出發，逐步發展成屬於自己的故事。

    東區復興國小則邀請繪本作家童嘉與學生對談，以輕鬆幽默方式分享角色誕生的歷程，並展示手稿與彩繪細節，讓孩子了解1本繪本從構思、繪製到出版的完整歷程，也體會創作來自生活，只要願意觀察、記錄與表達，每個人都能把日常轉化為動人的故事。

    台南市教育局局長鄭新輝說，「大小作家來聊書」強調的是一段完整的學習歷程，而非單次講座。活動前，學校先引導學生進行共讀與閱讀任務，培養提問能力；活動中透過與作家互動深化理解；活動後則延伸心得書寫、作品展示或創作實踐，讓學生不只讀完1本書，更能讀懂內容、整理觀點，並勇敢說出自己的想法。

    東區復興國小邀請作家入校互動，帶動孩子從生活發現創作靈感。（南市教育局提供）

    東區復興國小邀請作家入校互動，帶動孩子從生活發現創作靈感。（南市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播