台北鼠患問題延燒 民團批治理失能、籲資訊公開與環境整頓

台灣北社「鼠患外溢、治理失能－台北市公共衛生危機與城市治理檢驗記者會」。（記者方賓照攝）

台北鼠患問題延燒，溝鼠大量外溢至街道與市民生活空間，已非單純環境清潔問題，而是涉及公衛失守與行政失能重大警訊。台灣北社社長羅浚晅表示，鼠類帶有的漢他病毒恐透過粉塵傳播，威脅餐廳等密閉空間安全，更痛批市府垃圾清理不力，卻增設「鼠類偵防師」屬本末倒置；獸醫師界也憂心大量投藥恐釀動物二次中毒。民團呼籲市府應落實資訊公開與環境整潔，而非將公衛議題轉向政治攻防。

台灣北社與民間團體今天在立院召開「鼠患外溢、治理失能－台北市公共衛生危機與城市治理檢驗」記者會。羅浚晅指出，鼠類長期為傳染病媒介，若帶有漢他病毒，且可能透過糞便、尿液乾燥後形成粉塵在空氣中傳播，即使未直接接觸老鼠，在密閉空間如餐廳、婚宴場館也可能遭感染，對市民健康構成威脅。

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針對近期民眾網上貼出的影片，羅浚晅直言，相關影片皆可見大量垃圾未妥善清理，質疑市府一方面強調「防鼠不讓鼠吃」，但實際上卻是由市府持續提供老鼠食物來源，導致老鼠持續繁殖，他批評市府提出設置「鼠類偵防師」屬於本末倒置，問題在於治理失能，應優先處理環境整潔。

中華民國獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫表示，北市府為防治鼠患大量投放老鼠藥，但恐對動物造成風險，尤其二代老鼠藥半衰期長、毒性更強，毒素具累積性，即使未達一次致死劑量，短時間多次攝取仍可能導致死亡，部分動物即使飽食，仍可能因舔食接觸到老鼠藥而中毒，且中毒老鼠可能離開原棲地亂竄，增加被流浪犬貓或猛禽捕食的風險，進一步造成二次中毒，呼籲政府應審慎評估並重視防治措施的生態影響。

針對有議員稱散布鼠患議題恐違反「社會秩序維護法」，台灣北社法政財經召集人戴家旭律師澄清，依據「傳染病防治法」，知悉傳染病風險而通報是義務，不會構成違法。

台灣北海民主韌性協會理事長林立剛呼籲雙北政府，在既有防治措施下，應強化高風險熱點盤點與公開資訊；其次，資訊公開應更細緻且具實用性，不應僅止於投藥公告，而應持續揭露熱區與優先處理區域，並讓社區居民共同參與防治協作。最後，應將公共衛生風險納入更完整的韌性治理架構，透過社區教育、基層通報與風險評估制度強化整體防護，而非陷入政治口水。#

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