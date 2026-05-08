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    首頁 > 生活

    愛河灣FOCUS 13新開幕 打造高雄新地標

    2026/05/08 14:02 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄愛河灣再添潮流新地標！全台唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕運營。（記者黃佳琳攝）

    高雄愛河灣再添潮流新地標！全台唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕運營。（記者黃佳琳攝）

    高雄愛河灣再添潮流新地標！台灣唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」在試營運期間創下百萬人次造訪的驚人紀錄，今正式開幕運營，高雄市長陳其邁致詞時幽默表示，連自己的女兒都對開幕感到興奮，「以後我們就不用再搭車去台南了，最時尚潮流的夥伴都吸引到了高雄」，肯定商場為港灣注入的文創能量。

    陳其邁提到，高雄港13號碼頭對許多老高雄人與曾在這抽中「金馬獎」登船赴金門當兵的退伍軍人而言，是充滿離愁與故事的地方，隨著「市港合一」政策，從高流中心、棧庫群到今日 FOCUS 13的加入，愛河灣已從管制區轉型為市民的日常場域，他特別感謝高青創意團隊，將經營台南「林百貨」的文創實力帶進高雄，讓原本安靜的港邊搖身一變成為時尚據點。

    高青創意總經理陳慧姝表示，FOCUS 13的理念在於「生活風格的論述」，要讓民眾體驗到「帶得走」的港灣文化，開幕現場以「乘浪而來」為主題，除了精彩的啟動儀式，同步推出結合特色餐飲與風格選品的限定市集，將「海」的意象轉化為可品嚐、可感受的日常提案。

    為慶祝正式開幕，商場祭出首3日人氣餐飲免費嚐鮮禮，包括鮮自然、GOR' Coffee 及堯平布朗尼限量兌換券；此外，首7日全館消費滿2000元即贈100元禮券，歡迎市民趁著週末，來到全台最美海景商場，感受高雄港的時尚新脈動。

    高雄愛河灣再添潮流新地標！全台唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕運營。（記者黃佳琳攝）

    高雄愛河灣再添潮流新地標！全台唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕運營。（記者黃佳琳攝）

    高雄愛河灣再添潮流新地標！全台唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕運營。（記者黃佳琳攝）

    高雄愛河灣再添潮流新地標！全台唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕運營。（記者黃佳琳攝）

    高雄愛河灣再添潮流新地標！全台唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕運營。（記者黃佳琳攝）

    高雄愛河灣再添潮流新地標！全台唯一海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕運營。（記者黃佳琳攝）

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