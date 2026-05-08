南投名間焚化爐興建案 自救會與環團帶鍋碗瓢盆抗爭要求撤案

南投民眾8日帶鍋碗瓢盆到縣議會門口上演行動劇，要求撤回名間焚化爐興建案。（記者張協昇攝）

南投名間焚化爐興建案，引發地方強烈抗爭，反焚化爐自救會與環團今（8日）帶著鍋碗瓢盆在縣議會大門口上演行動劇，並遞交陳情書，要求縣長許淑華懸崖勒馬，將撤回名間焚化爐興建案排入議會議程，在母親節前夕送給名間媽媽們一個乾淨的家。

一群穿圍裙的民眾今天帶著鍋碗瓢盆、兩張大型母親節賀卡及3朵巨型康乃馨，於正在召開定期會的南投縣議會大門口陳情，並上演行動劇及高呼「撤案名間焚化爐 給媽媽一個乾淨的家」口號，透過溫馨柔性訴求，盼讓縣府與議會聽見地方婦女們強烈反對在名間蓋焚化爐心聲。

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名間鄉反焚化爐自救會指出，名間鄉長年以農業與茶業為大宗，孕育優良農產品，更是無數家庭安居樂業的家園，縣府選址過程違反程序正義，不僅事前未與地方充分溝通，且缺乏透明的環境影響評估數據，讓名間鄉母親們陷入對下一代呼吸權與健康權的極度焦慮，因此在母親節前夕，強烈要求縣府應即刻撤案，並重新啟動公開、透明的全縣性選址評估。

許淑華回應表示，尊重環團與自救會的訴求，但身為縣長，她必須要正視南投縣所面臨的垃圾問題，縣內已堆積30幾萬噸垃圾，一定要有自主處理垃圾設施，且如果焚化爐是一個不夠先進、不夠環保，對於人體或環境會產生危害的設施，不可能在每個縣市運作那麼多年，未來蓋好的焚化爐也會更先進、更環保，縣府將以最嚴謹與負責態度提出科學數據，持續與鄉親溝通。

南投名間反焚化爐自救會民眾8日到議會遞交陳情書要求撤案重新選址。（記者張協昇攝）

南投民眾8日到縣議會陳情，高呼「撤案名間焚化爐 給媽媽一個乾淨的家」口號。（記者張協昇攝）

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