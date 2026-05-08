為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投名間焚化爐興建案 自救會與環團帶鍋碗瓢盆抗爭要求撤案

    2026/05/08 14:09 記者張協昇／南投報導
    南投民眾8日帶鍋碗瓢盆到縣議會門口上演行動劇，要求撤回名間焚化爐興建案。（記者張協昇攝）

    南投民眾8日帶鍋碗瓢盆到縣議會門口上演行動劇，要求撤回名間焚化爐興建案。（記者張協昇攝）

    南投名間焚化爐興建案，引發地方強烈抗爭，反焚化爐自救會與環團今（8日）帶著鍋碗瓢盆在縣議會大門口上演行動劇，並遞交陳情書，要求縣長許淑華懸崖勒馬，將撤回名間焚化爐興建案排入議會議程，在母親節前夕送給名間媽媽們一個乾淨的家。

    一群穿圍裙的民眾今天帶著鍋碗瓢盆、兩張大型母親節賀卡及3朵巨型康乃馨，於正在召開定期會的南投縣議會大門口陳情，並上演行動劇及高呼「撤案名間焚化爐 給媽媽一個乾淨的家」口號，透過溫馨柔性訴求，盼讓縣府與議會聽見地方婦女們強烈反對在名間蓋焚化爐心聲。

    名間鄉反焚化爐自救會指出，名間鄉長年以農業與茶業為大宗，孕育優良農產品，更是無數家庭安居樂業的家園，縣府選址過程違反程序正義，不僅事前未與地方充分溝通，且缺乏透明的環境影響評估數據，讓名間鄉母親們陷入對下一代呼吸權與健康權的極度焦慮，因此在母親節前夕，強烈要求縣府應即刻撤案，並重新啟動公開、透明的全縣性選址評估。

    許淑華回應表示，尊重環團與自救會的訴求，但身為縣長，她必須要正視南投縣所面臨的垃圾問題，縣內已堆積30幾萬噸垃圾，一定要有自主處理垃圾設施，且如果焚化爐是一個不夠先進、不夠環保，對於人體或環境會產生危害的設施，不可能在每個縣市運作那麼多年，未來蓋好的焚化爐也會更先進、更環保，縣府將以最嚴謹與負責態度提出科學數據，持續與鄉親溝通。

    南投名間反焚化爐自救會民眾8日到議會遞交陳情書要求撤案重新選址。（記者張協昇攝）

    南投名間反焚化爐自救會民眾8日到議會遞交陳情書要求撤案重新選址。（記者張協昇攝）

    南投民眾8日到縣議會陳情，高呼「撤案名間焚化爐 給媽媽一個乾淨的家」口號。（記者張協昇攝）

    南投民眾8日到縣議會陳情，高呼「撤案名間焚化爐 給媽媽一個乾淨的家」口號。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播